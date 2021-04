Breda gaat als eerste stad de horeca uit de coronacrisis helpen

Breda gaat als eerste stad in Nederland de plaatselijke horeca helpen met een herstelplan. Er wordt soepel omgegaan met onder meer de terrasbelasting uit de coronaperiode en komen er extra mogelijkheden om het omzetverlies terug te verdienen. En belangrijk: handhavers zwaaien bij een Brabants kwartiertje niet direct met een boete.

Het herstelplan omvat drie belangrijke punten. De eerste is dat de plaatselijke horeca geen terrasbelasting hoeft te betalen over de hele periode dat ze gesloten zijn geweest.

Later in het jaar mogen er winterterrassen komen. Mocht corona de samenleving nog in de greep hebben, dan zijn de terrassen bedoeld om ruimte te maken voor de klanten. Is het coronavirus onder controle dan zijn de winterterrassen toegestaan om het omzetverlies van de afgelopen maanden terug te verdienen. Zodra er meer mogelijk is, wordt geprobeerd om de oude sfeer weer terug te brengen in het centrum van de stad.