PSV boekt zwaarbevochten zege op FC Groningen met steun van 4.000 fans

Ontlading bij PSV-spits Eran Zahavi (foto: ANP). vergroot

PSV heeft een zwaarbevochten overwinning geboekt op FC Groningen en blijft zo dus op plek twee staan in de Eredivisie. De 4.000 aanwezige fans werden in de eerste helft niet echt verwend door de thuisploeg, maar na rust liet PSV meer van zichzelf zien, al trok de ploeg van Schmidt de 1-0 voorsprong met hangen en wurgen over de streep. Welke 4 zaken vielen er op in Eindhoven?

Job Willemse Geschreven door

1. Indrukwekkend eerbetoon ‘Skiete Willy’

Eerder op de middag werd in het Philips Stadion de afscheidsdienst van Willy van der Kuijlen, die eerder deze week op 74-jarige leeftijd overleed, gehouden. Buiten het stadion stonden PSV-fans met fakkels en vuurwerk om Van der Kuijlen een laatste dienst te bewijzen.

Wachten op privacy instellingen...

Voorafgaand aan het duel met FC Groningen, kwamen de spelers van PSV met een speciaal ‘Van der Kuijlen-shirt’ met rugnummer 11 het veld op. Verder werd er een minuut stilte gehouden, droeg PSV rouwbanden en werd er in de 11e minuut massaal geklapt voor ‘Mister PSV’. Een mooi en indrukwekkend laatste eerbetoon voor de all-time topscorer van de Eindhovenaren.

2. PSV worstelt

Maar uiteindelijk moest er gevoetbald worden en vooraf was al duidelijk dat PSV aan de bak moest tegen de bezoekers uit Groningen. Gesteund door 4.000 fans begonnen de Eindhovenaren enthousiast en voortvarend, maar al snel werd het spel van de ploeg van Schmidt minder.

Het ging moeizaam, het was slordig en er waren veel misverstanden onderling. Schmidt noemde vrijdag nog tijdens het perspraatje dat zijn ploeg ‘een van de beste trainingsweken achter de rug had’. Maar daar was op het veld weinig van te zien.

PSV worstelde in de eerste helft met Groningen en zichzelf. De Eindhovenaren kwamen, zeker in de eerste helft maar moeilijk tot kansen. In het tweede bedrijf leek PSV de schroom van zich af te gooien. De ploeg van Schmidt speelde wat beter en makkelijker en kwam ook tot meer kansen. Maar door het uitblijven van een tweede goal, bleef het spannend tot het einde.

3. Ontlading

Pas na 63 minuten konden de fans in het Philips Stadion écht juichen. Eran Zahavi benutte een penalty, die scheidsrechter Manschot gaf nadat de VAR had ingegrepen op een handsbal van Groningen-verdediger Dammers.

Een golf van blijdschap, opluchting en nog veel meer was voelbaar én hoorbaar. De 4.000 fans maakten kabaal voor 35.000 fans, die normaal gesproken in het stadion zitten. Iets eerder ontplofte het Philips Stadion ook al, en ook toen was het Zahavi die daar voor zorgde. De Israëliër dacht zijn ploeg op voorsprong te hebben gezet, maar de voorzet van Dumfries was al over de achterlijn geweest.

4. De VAR

Videoscheidsrechter Kevin Blom draaide in de tweede helft overuren. PSV scoorde maar liefst vier keer in de tweede helft, maar drie goals werden, na uitvoering overleg in Zeist, afgekeurd. Alle drie de keren dacht PSV ook daadwerkelijk te scoren en was de blijdschap zichtbaar aanwezig, maar drie keer kwamen de Eindhovenaren dus van een koude kermis thuis.

VAR Blom zorgde na 63 minuten wel voor de nodige blijdschap en opluchting bij PSV, aangezien hij scheidsrechter Manschot terugfloot om naar een handsbal van Dammers te gaan kijken. De penalty was vrij makkelijk gegeven, maar de vreugde in Eindhoven was er niet minder op.

Door die (benutte) penalty wist PSV dus met hangen en wurgen de drie punten in Eindhoven te houden. Daarmee blijft PSV dit weekend sowieso nog op plek twee in de Eredivisie. Concurrent AZ gaat zondag op bezoek bij koploper Ajax en dus kan PSV rustig achterover leunen.

Ontlading bij de PSV-fans (foto: ANP). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.