Man ontsnapt net aan uitslaande brand in chalet, hondje overleeft het niet

Foto: Mathijs Bertens/SQ Vision vergroot

Door het vuur dat een chalet op een camping in Oosterhout zaterdagnacht in de as legde, kon de bewoner maar ternauwernood door buurtgenoten uit zijn chalet worden gehaald, vertelt een buurvrouw. De brand heeft ook het leven gekost aan het hondje van de bewoner. Een chihuahua heeft het niet overleefd.

Janneke Bosch Geschreven door

Zij en haar vriend wonen schuin tegenover het chalet dat in brand stond, zegt Chelle Keune. Samen met een andere buurman ontdekten ze het vuur. "Maar toen stond het bankstel al in de brand." Haar vriend en de andere buurman zijn het chalet ingegaan en hebben de bewoner naar buiten gehaald. "Hij kon niet eens meer lopen, ze hebben hem echt naar buiten gesleept en in veiligheid gebracht."

"Het was zo'n grote vuurbal ineens."

Ondertussen sloeg het vuur steeds verder om zich heen. “Het ging echt in no time van die brandende bank, tot de ramen sprongen en toen was het einde zoek. Het was zo’n grote vuurbal ineens.”

Het hondje van de bewoner heeft het dus niet overleefd. "Ze hoorden hem nog wel janken, maar konden hem niet vinden. Het was ook maar zo’n klein hondje." De buren waren al opgelucht dat het ze gelukt was om de bewoner uit zijn chalet te halen. "En tegen die tijd was de politie er gelukkig ook. Die waren er wel snel."

"Het is haast helemaal verkoold."

Het heeft de brandweer tot halfdrie in de nacht gekost om de brand te blussen, vertelt Chelle. "Dat was een flinke klus." Hoe het nu met de bewoner gaat, weet ze niet. Maar hij kan voorlopig waarschijnlijk niet terug naar het chalet. "Het is haast helemaal verkoold."

