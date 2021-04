Maatregelen nu versoepelen? Onverantwoord, vindt driekwart van Brabanders

De eerste coronavaccinatie in het Catharina Ziekenhuis vergroot

Bijna driekwart van de Brabanders vindt het 'totaal onverantwoord' als de coronamaatregelen nu versoepeld worden. Dat blijkt uit een poll op de website van Omroep Brabant.

Om iets na negenen zondagavond hadden in totaal bijna 8000 bezoekers van de site van Omroep Brabant gestemd op de poll. 5797 mensen gaven aan tegen versoepelingen op dit moment te zijn. 2044 mensen gingen juist voor de optie wel versoepelen en kozen voor het antwoord: de coronamaatregelen hebben lang genoeg geduurd.

Aanstaande woensdag worden de versoepelingen van kracht. Onder meer gaat dan de avondklok overboord, mogen de terrassen open tussen twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds en is het advies niet meer om maximaal één gast per dag te ontvangen, maar twee. Ook hoef je geen afspraak meer te maken om een winkel in te mogen.

De versoepelingen werden aangekondigd op dezelfde dag dat duidelijk werd dat er in de week ervoor ruim 9000 Brabanders een positieve testuitslag kregen. Het was een triest record: niet eerder in 2021 werden er in onze provincie zoveel besmettingen vastgesteld.

Demissionair premier Rutte geeft aan met de versoepelingen een risico te nemen dat ' acceptabel is'. Maar daar lijken de Brabanders een ander gevoel bij te hebben.

'Dichtbij de grens'

Het idee dat de teugels laten vieren nu onverstandig is, zal extra gevoed worden door een brandbrief die Brabantse intensive care-specialisten van een flink aantal ziekenhuis stuurden naar onder meer demissionair minister De Jonge. De brief dook gisteren op, onder meer op sociale mediakanalen LinkedIn en Twitter. De zogeheten intensivisten schetsen het beeld van personeel dat het niet lang meer volhoudt.

Over de huidige coronasituatie schrijven ze dat er in hun ogen geen stabilisatie is. "Wij vragen aandacht voor het feit dat de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons bij het moment bevinden dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt. Onze vraag is deze boodschap duidelijk te gaan maken aan de mensen in Nederland, onze toekomstige ic-patiënten. Wij zullen dat ook doen." Of ze hiermee ook willen dat de aangekondigde versoepelingen worden opgeschort, is niet duidelijk.

'Geen nieuwe piek op ic's door versoepelingen'

De manager van de intensive care van het Amphia Ziekenhuis in Breda bereidt ondertussen zijn personeel voor op code zwart, zei hij eerder dit weekend tegen Nieuwsuur. Op dat moment is er helemaal geen plek meer en moet het ziekenhuis gaan kiezen wie ze wel kunnen behandelen en voor wie er geen plek meer is. Nu zijn er nog twee tot drie bedden vrij voor spoedgevallen.



Voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers zei zondag tegen de NOS te geloven in vaccineren als sleutel uit de crisis. Hij gaf aan niet te verwachten dat de versoepelingen van de coronamaatregelen een piek in het aantal ic-opnames gaan veroorzaken, omdat er nu zo hard wordt doorgeprikt. "We vaccineren op dit moment als een gek. Als er komende weken iets met het vaccineren misgaat, hebben we dus wel een groot probleem."

