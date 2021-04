Coronanieuws: studenten mogen weer naar hogescholen en universiteiten

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

In India zijn maandag voor de vijfde dag op rij een wereldwijd recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. Het afgelopen etmaal testten 352.991 inwoners van India positief op Covid-19. In totaal zijn in het Aziatische land al meer dan 17 miljoen mensen positief getest. Het aantal sterfgevallen nam toe met 2812 naar 195.123.

Bier, frisdranken, sauzen, sappen: al deze producten zijn tijdens de horecasluiting over de houdbaarheidsdatum gegaan en ondernemers moeten nu al die voorraden in één keer aanvullen, aldus Hans van der Eijk. Hij is eigenaar van horecagroothandel Hocras en bestuurslid van de SHGN. "Vooral kleinere horecaondernemers kunnen de rekening voor het inkopen van de voorraden niet altijd in één keer betalen." Maar de meeste horecazaken slagen er wel in hun nieuwe voorraden in één keer te betalen.

Vanaf maandag mogen hogescholen en universiteiten weer beperkt hun deuren openen. De bedoeling is dat elke student ten minste één keer per week in de collegebanken kan zitten. In de collegezalen en op de wandelgangen geldt wel 1,5 meter afstand houden. Bij klachten moeten studenten thuisblijven. Ze kunnen overigens twee keer per week – op vrijwillige basis - een gratis zelftest doen. Het testen is op vrijwillige basis. Instellingen controleren testuitslagen niet. Wel moedigen universiteiten en hogescholen hun studenten aan een zelftest te doen voordat ze naar college gaan.

In totaal levert Pfizer in het tweede kwartaal 9,85 miljoen doses aan Nederland. Van het vaccin zijn twee prikken per persoon nodig.

De eerste versnelde extra leveringen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech komen maandag naar Nederland. Vorige week maakte de farmaceut bekend in het tweede kwartaal vervroegd 50 miljoen doses te kunnen leveren in de Europese Unie. Voor Nederland betekent dit dat 1,92 miljoen vaccins eerder geleverd worden, terwijl die eigenlijk pas in het vierde kwartaal zouden komen. In de komende week levert Pfizer 680.940 doses aan Nederland. Dat zijn er 190.000 meer dan gepland in die week.

Een deel van de jongeren uit deze doelgroep woont in een instelling. In kleinere instellingen begint de vaccinatie door mobiele vaccinatieteams deze week. Jongeren die in grote instellingen wonen, worden vanaf volgende week door hun instellingsarts gevaccineerd. Thuiswonende jongeren met morbide obesitas of het syndroom van Down krijgen de uitnodiging van de huisarts en worden gevaccineerd op een vaccinatielocatie van de GGD.

Een deel van de jongeren uit medische risicogroepen wordt vanaf maandag met voorrang gevaccineerd tegen COVID-19. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005 met een ernstig aangetast immuunsysteem, een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, het syndroom van Down of morbide obesitas. Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Corona of niet: lintjesregen gaat door

Een paar duizend mensen zullen maandag worden verrast met een Koninklijke Onderscheiding bij de jaarlijkse lintjesregen. Zoals elk jaar worden ter gelegenheid van de verjaardag van het staatshoofd veel mensen geëerd wegens hun grote inzet en persoonlijke verdiensten voor de maatschappij.

Om de verrassing zo lang mogelijk overeind te houden, worden betrokkenen vaak onder valse voorwendselen ergens heen gelokt, waarna de decoratie namens de koning kan worden opspelden. In verband met corona wordt dit in de meeste gevallen door een familielid gedaan en zullen er weinig gasten worden toegelaten. Verder bestaat de kans dat de uitreiking pas later deze week is, om 13.00 uur wordt officieel bekend wie dit jaar 'in de prijzen' valt. Van oudsher gaan verreweg de meeste lintjes naar mensen die jarenlang vrijwilligerswerk doen. De oudste gedecoreerde dit jaar is een vrouw van 110, de jongste een vrouw van 35.

4.30 – KNVB heeft smaak te pakken gekregen

De KNVB doet een oproep aan de overheid om de pilotfase voor voetbalwedstrijden met publiek te verlengen voor de resterende wedstrijden van het seizoen. De KNVB laat weten dat het ‘in deze fase voor de operatie en logistiek rondom het traject sneltesten cruciaal is om door te gaan en niet stil te vallen’ en dat daarom contact is opgenomen met de overheid. Afgelopen weekend was er publiek bij alle wedstrijden in de Eredivisie.

"Het is wenselijk voor de bedrijfstak om in deze fase nog publiek te ontvangen", aldus de KNVB. "Ook met het oog op perspectief en loyaliteit richting fans en supporters is het fijn om nog (beperkt) publiek te mogen ontvangen." De voetbalbond meldt dat ook burgemeesters, lokale autoriteiten en de betaald-voetbalclubs achter de inzet van sneltesten bij een stadionbezoek staan.

De pilot verlengen is volgens de voetbalbond verstandig, omdat er pas net begonnen is met testen voor toegang. In het afgelopen weekend is volgens de KNVB bij de stadions alles prima verlopen. "Bij de ingang duurde het iets langer, maar iedereen zat op tijd op zijn plaats", zegt de woordvoerder. "We signaleren wel dat de app nog niet overal vlekkeloos werkt. Daarom is extra testen verstandig."

3.00 – Burgemeester kijken vooruit naar versoepelingen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad Vormen, blikken maandag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vooruit naar woensdag. Dan gaan de eerste versoepelingen van de strenge lockdown in. Ze bespreken onder meer handhaving van de strikte regels op terrassen. Die gaan woensdag voor het eerst van 12.00 tot 18.00 uur open. Politie en handhavers maken zich zorgen dat terrasgangers zich om die tijd groepsgewijs gaan verplaatsen naar parken.