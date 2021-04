Koningsdag vanuit Eindhoven, volg het live op Omroep Brabant

Een Koningsdag die zeker anders wordt dan voorgaande jaren, maar misschien daarom ook extra bijzonder. De 'digitale' Koningsdag volg je dinsdag live bij Omroep Brabant via tv, web of app.

Vanaf 10.45 uur is het bezoek van de Koninklijke familie te volgen via een livestream bij Omroep Brabant. Je vindt deze op onze website, via de app of via tv.