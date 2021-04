Noodkreet NAC-supporters over nonchalante houding van spelers en trainer

Foto: VI Images vergroot

De Clubraad van NAC uit Breda maakt zich grote zorgen over de gang van zaken rondom het eerste elftal en en heeft daarom maandag een open brief gestuurd naar directie, trainer en spelers. Het supportersorgaan wil een signaal afgeven over de teleurgestellende prestaties en vindt dat een aantal zaken beter moeten. Ze beklagen zich onder meer over de nonchalante houden van de spelers en trainer Maurice Steijn.

Vrijdag verloor NAC in eigen huis van Excelsior en zwelde de storm aan kritiek in Breda aan tot orkaankracht. Reden voor de Clubraad om via een open brief de zorgen en boosheid van de achterban over te brengen. Daarnaast was het interview met middenvelder Lex Immers bij Omroep Brabant na afloop van het duel nog een extra reden.

Open brief aan directie NAC, Maurice Steijn, spelers en staf van NAC Breda

?Na de verloren thuiswedstrijd tegen Excelsior kregen de NAC-supporters wederom met een flinke tegenslag te maken. Met nog drie wedstrijden te gaan is de tweede plek, die zorgt voor directe promotie, geen realistisch doel meer. Logischerwijs neemt de kritiek bij de supporters toe.

De Clubraad, de vertegenwoordiger van NAC-supporters, heeft de verplichting aan zijn achterban om deze signalen door te geven aan de club. Afgelopen maanden heeft de Clubraad dan ook diverse malen zijn zorgen geuit over het spel van ons eerste elftal. Voetbal met strijd en passie is naast onze wens, ook onze verwachting van trainers en spelers. Een wedstrijd kan worden verloren, maar zolang het met een NOAD-mentaliteit gebeurt, verzacht dat het verlies. Tot op heden missen wij het gevoel bij spelers, om koste wat het kost, onze mooie club naar het hoogste niveau te brengen. Veel supporters geven aan dat ze zich niet herkennen in het voetbal dat er op dit moment wordt gespeeld. Steijn en de spelers lijken dit niet te beseffen en daardoor voelen de supporters zich niet verbonden met het elftal. Gedurende het seizoen zien wij hier ook geen verbetering in en dat baart ons ernstige zorgen.

Als supporters mogen we tevens een normale en constructieve reactie van spelers of trainer verwachten na een wedstrijd. De nonchalante houding van spelers en Steijn die na de wedstrijd worden geïnterviewd en de clichés die elke week worden uitgesproken maar niet op het veld worden waargemaakt zorgen voor meer onbegrip en frustraties bij supporters. Teleurstelling bij de spelers na een nederlaag is logisch, maar zoals die op dit moment wordt geuit, gaat ten koste van het streven om gezamenlijk (de club en de supporters) op één lijn te komen. NAC staat bekend om haar trouwe supporters, die de club onvoorwaardelijk steunen. Denk alleen al aan het aantal gouden seizoenskaarten dat verkocht is voor aanvang van dit seizoen. Wij als supporters mogen dan ook van de spelers verwachten dat zij voor ons, de supporters, spelen. Ondanks onze fysieke afwezigheid in het stadion.

Omdat het seizoen nog niet verloren is en we nog kunnen promoveren middels de play-offs, hechten we veel waarde aan stabiliteit en rust binnen de club. De Clubraad dringt erop aan dat de technische staf de prestatie op het veld positief ombuigt. Wij vragen hen, de spelers, de trainer en de directie om samen met de supporters te strijden om die plek in de Eredivisie. Ondanks de wisselvallige prestaties en het gemis van de supporters in het stadion, kunnen we er samen alsnog een historisch seizoen van maken.

Nooit Opgeven Altijd Doorzetten!

De Clubraad

