Mannen vrijgesproken van moord op garagehouder Mahmut Karaman

Twee mannen zijn maandag door het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op garagehouder Mahmut Karaman in Valkenswaard. Het gaat om mannen van 43 en 55 jaar oud. Eerder sprak de rechter hen al vrij van betrokkenheid bij deze moord. De mannen zijn wel veroordeeld voor brandstichting en drugsbezit.

Het slachtoffer werd in december 2014 doodgeschoten in zijn eigen garage. Op camerabeelden is de schietpartij te zien, maar de schutter is niet herkenbaar in beeld. Er zijn ook geen getuigen die de schutter of de auto waarin die zich verplaatste hebben gezien.

Hoewel het dossier aanwijzingen bevat over de mogelijke betrokkenheid van deze twee mannen, kan het gerechtshof hun betrokkenheid 'niet direct vaststellen'. Daarom werden ze maandag vrijgesproken van het medeplegen van moord en medeplichtigheid aan moord.

Brandstichting

De 55-jarige man is wel veroordeeld voor het in brand steken van een auto. Volgens de rechter was dit de vluchtauto van de schutter, maar volgens het gerechtshof kan dit niet met zekerheid vastgesteld worden. De brandstichting levert de man een gevangenisstraf van elf maanden op. Een maand minder dan gebruikelijk, omdat de behandeling van deze zaak zo lang in beslag nam.

Bij de aanhouding van de 43-jarige man vonden agenten zo'n 15.000 xtc-pillen. Het gerechtshof veroordeelt deze man daarom tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Ook bij deze straf is rekening gehouden met hoe lang de zaak in beslag nam. Deze straf is daarom met twee maanden ingekort.

Geen schadevergoeding

Nu deze mannen zijn vrijgesproken van hun betrokkenheid bij de moord, kunnen de schadevergoedingen die de nabestaanden vroegen niet worden toegewezen.

