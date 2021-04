Undercoveragent infiltreerde in cocaïnebende en pleegde zelfmoord

Archieffoto vergroot

Een undercoveragent die infiltreerde in een Brabants-Zeeuwse bende die cocaïne het land in smokkelde, heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Dat meldt BN DeStem. De undercoveragent was speciaal naast de verdachten komen wonen in Zevenbergschen Hoek. Daar had de politie een huis voor hem gekocht. Hij moest aanpappen met de buren, een echtpaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda bevestigde maandag de inzet van de 'infiltrant' zonder in details te treden, na berichtgeving in BN DeStem dit weekend.

Portunus

De verdachte man werd vorig jaar juli al in zijn woonplaats Zevenbergschen Hoek opgepakt tijdens een grote politieactie, operatie Portunus. Het gaat om Joop M. (45). Hij wordt verdacht van het importeren van grote hoeveelheden cocaïne via onder meer de haven in Vlissingen. De man kwam in beeld bij het megaonderzoek naar Encrochatberichten.

Terwijl de man in de cel zat in afwachting van zijn proces, bleef zijn vrouw nog in het huis wonen. Ze raakte bevriend met de buurman, van wie ze niet wist dat het een undercoveragent was. Maar de vriendschap zou ver zijn gegaan. De agent kwam in gewetensnood omdat hij ook een eigen gezin heeft. Hij maakte onlangs een einde aan zijn leven, wist BN DeStem te melden.

Infiltratie

Het OM in Breda wil ook maandag hierover niks zeggen. "In het strafrechtelijk onderzoek is gebruik gemaakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden, waaronder de inzet van een politie-infiltrant. Over de ingezette bevoegdheden kan het OM in deze fase nog geen toelichting geven." De plotselinge dood van de politieman was vrijdag in het nieuws, zonder dat bekend werd waar de man werkte.

Op diezelfde dag kwam de politie in actie. De rijksrecherche arresteerde Joop M. (45) in zijn cel. Ook zijn vrouw (48) is gearresteerd. Ze zit in beperkingen zoals dat heet en mag alleen contact hebben met de politie en haar advocaat. Vrijdag was er ook een huiszoeking in Zevenbergschen Hoek. Daarbij is administratie in beslag genomen, digitale gegevensdragers en mobiele telefoons.

Witwassen

In een persbericht staat: "De Rijksrecherche onderzoekt de betrokkenheid van beiden bij verdachte transacties. Het is een vervolg op een nog lopend strafrechtelijk onderzoek, waarin eerder al aanhoudingen en een doorzoeking zijn verricht. Het vermoeden is dat de verdachten na hun eerdere aanhouding zijn doorgegaan met het witwassen van contante geldbedragen."

In onderzoek Portunus zijn er nu tien verdachten. Vooral Zeeuwen die in de haven werken maar ook twee Brabanders: de man uit Zevenbergschen Hoek en een man uit Wouw. Ook een mogelijke corrupte douanier uit Schiedam kwam bij dit onderzoek in beeld. De politie denkt dat ze in wisselende samenstellingen drugs uit de container haalden.

Ze zouden 1,2 miljoen euro hebben verdiend aan de cokesmokkel in de haven van Vlissingen. Op tussentijdse zittingen werden partijen onderschepte coke genoemd vanaf 2018 tot halverwege 2020.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.