Coronanieuws: aantal coronapatiënten op intensive care stijgt licht

12.07

Het Valkenbergpark in Breda is dinsdag gedeeltelijk op slot. Verschillende in- en uitgangen zijn met hekken en zwart zeil afgezet. Het park is alleen toegankelijk via de ingangen aan de Willemstraat, het Kasteelplein en de John F. Kennedylaan. Zo wil de gemeente Breda voorkomen dat het op deze Koningsdag te druk wordt in het stadspark.