Coronanieuws: nog geen definitief besluit over Corso Zundert dit jaar

09.20



Een 51-jarige man uit Waalwijk is maandagavond aangehouden in een supermarkt aan het Bloemenoordplein in Tilburg na een ruzie over de coronaregels in de winkel. Hij sloeg een medewerker van de winkel tegen het hoofd. Toen hij er daarna vandoor wilde gaan, werd hij tegengehouden door andere supermarktmedewerkers tot de politie aankwam.