Honderd mensen krijgen boete na drukte in Bredase parken

Enorme drukte in Park Valkenberg in Breda (foto: SQ Vision) vergroot

Bij de nasleep van de ontruiming van Park Valkenberg in Breda heeft de politie twee mensen aangehouden. In de Torenstraat is een man aangehouden die geweld gebruikte tegen een agent te paard. In totaal kregen honderd mensen een boete.

Ook het Wilhelminapark werd dinsdagavond rond halfnegen ontruimd. Daarbij is iemand aangehouden voor verstoring van de openbare orde. In het park kregen veertig mensen een bekeuring voor het niet naleven van de coronaregels. Na afloop lag er een berg afval in het park. Volgens een omstander hebben buurtbewoners het afval opgeruimd. Ruim zestig mensen kregen een boete voor het overtreden van de coronaregels.

Ontruiming Park Valkenburg

Eerder op de dag werd Park Valkenberg al ontruimd. In het park werd het gaandeweg Koningsdag steeds drukker. Het park werd in eerste instantie nog afgesloten voor nieuw publiek. Alleen als er mensen uit het park gingen mochten er nieuwe mensen in. Toen het té druk werd in het park, met name rondom een muziekinstallatie, trad de ME op en moest iedereen het park verlaten. Op enkele opstootjes na leidde de ontruiming niet tot grote ongeregeldheden.

Rond vijf uur kondigde de gemeente Breda een noodverordening af voor het centrum, het stationsgebied en Park Valkenberg. Alle horeca, slijterijen en supermarkten moesten de deuren sluiten. Verder was er ook een verbod op het bijhebben of nuttigen van alcohol.

