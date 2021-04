Coronanieuws: Rijen bij heropening terrassen, weer winkelen zonder afspraak

04.30



Vanaf woensdagochtend 4.30 uur mogen we weer wanneer we willen op straat zijn. Er is een eind gekomen aan de avondklok. Het kabinet stelde deze op 23 januari in om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen in de avond tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.