Koningsdag in Breda liep uit de hand door 'mensen met andere bedoelingen'

Koningsdag in park Valkenberg en het centrum van Breda is volgens de gemeente uit de hand gelopen doordat bezoekers 'met andere bedoelingen' naar de stad waren gekomen. Ze gedroegen zich vervelend naar beveiligers en er ontstonden vechtpartijen met andere groepen. Toen de ME het park en later de binnenstad ontruimde, ontstond er een kat-en-muisspel met de politie.

Wat begon als een gemoedelijke Koningsdag in het zonovergoten park Valkenberg in Breda, eindigde met het ingrijpen van de Mobiele Eenheid en een noodverordening voor een deel van de stad. Hoe kon het zo misgaan?

De voorbereiding

Omroep Brabant vroeg maandag aan de gemeente wat ze ging doen om drukte of problemen te voorkomen. Toen liet een woordvoerder weten dat iedereen welkom was om plaats te nemen in de cirkels in het Valkenberg, maar dat er streng gecontroleerd zou worden op bezoekers met te veel drank en geluidsinstallaties. "We hebben mensen daarnaast vooraf gewezen op andere mooie plekken in de stad."

De ochtend

Het ging de hele ochtend goed. Rond halftwaalf was het nog gemoedelijk in het park. Mensen namen plaats in de cirkels en genoten van het zonnetje. Jong en oud probeerden ondanks de maatregelen een mooie Koningsdag te beleven.

De middag

Maar rond het middaguur werd het al drukker in het park en werden extra maatregelen genomen. Verschillende in- en uitgangen werden met hekken en zwart zeil afgezet. Beveiligers controleerden iedereen bij de ingangen die nog open waren. Toch werd het in de uren daarna erg druk bij de vijver in het park. Op sociale media vragen mensen zich af hoe het drukker kon worden in het park terwijl er zoveel controle was en de ingangen waren afgesloten.

Het gaat mis

Duidelijk is dat sommige bezoekers de ingangen wisten te vermijden door met een bootje de Academiesingel over te steken. Daar hoopte het aantal feestvierders zich op en verzamelden mensen zich rondom een muziekinstallatie. Er kwamen wat opstootjes.

Volgens de gemeente gedroegen bezoekers 'met andere bedoelingen' zich vervelend tegenover de beveiligers, waarop de politie werd ingeschakeld. De politie heeft het park nog even verlaten in de hoop dat de rust zou terugkeren. Helaas ontstonden er op dat moment een aantal vechtpartijen, schrijft de gemeente in een verklaring.

De ME ontruimt het park

Volgens de gemeente moest toen worden ingegrepen om grotere problemen en overlast te voorkomen. Rond vier uur ging een grote groep politieagenten en ME'ers het park in. De ME heeft de muziekinstallatie in beslag genomen, in de hoop dat de verzamelde menigte zich weer zou verspreiden. Toen dat niet werkte, heeft de ME het park ontruimd.

Het probleem verplaatst zich

Veel mensen gingen netjes naar huis na de ontruiming van het park maar een groep van zo’n drie- tot vierhonderd man bleef etteren, vertelt een persfotograaf. Er begon een kat- en muisspel met de politie. De feestjes werden ergens anders voortgezet. Eerst op het station, daarna in het Wilhelminapark.

Noodverordening

Het werd onrustig in de binnenstad. Feestvierders verzamelden zich in het centrum en er ontstonden wat opstootjes. Daarom werd een noodverordening afgekondigd. Iedereen moest het centrum uit en horeca, slijterijen en supermarkten moesten de deuren sluiten. De ME verdrijft de laatste jongeren uit het centrum en het stationsgebied.

Eindbalans

Voor zover bekend is één man aangehouden omdat hij geweld gebruikte tegen een agent te paard. Honderd mensen kregen een boete. De gemeente benadrukt dat het 'grotendeels is gelukt' om de rust 'lange tijd' te bewaren. De politie wil niet ingaan op het ingrijpen van de ME omdat alle woordvoering bij de gemeente Breda ligt.

