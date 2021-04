Hartjesactie voor plotseling overleden Claudia levert al 24.000 euro op

Claudia kon echt genieten van fietsen. vergroot

Steeds meer mensen fietsen een hartje ter herinnering aan Claudia van Lieshout. Zij overleed op 28 februari op 21-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Er is al ruim 24.000 euro opgehaald. De actie is zo'n succes, dat deze nu in ieder geval met twee weken is verlengd tot 9 mei.

De leden van roeivereniging Thêta in Eindhoven wilden via sponsoring 2500 euro bij elkaar fietsen voor de Hartstichting, maar dat is nu al bijna tien keer zoveel. De opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar hartfalen zonder voortekenen.

Vrienden en vriendinnen, studiegenoten en clubgenoten van Claudia wilden hun verdriet en gemis verwerken met de actie. Eerst zetten ze zeven hartjesvormige routes rondom Eindhoven uit, intussen zijn het er zestien in het hele land.

Claudia van Lieshout leek een geweldige toekomst te hebben. Ze studeerde datawetenschap in Eindhoven en technische wiskunde in Tilburg, vertelt haar tante, Juliette van Lieshout. Ze leek ook superfit en leefde gezond, onder meer door te roeien en te fietsen. Ze reed vaak vanuit Eindhoven naar haar ouders in Amsterdam. Afgelopen zomer fietste ze nog met een studievriendin naar Rome. Komende zomer had ze een maand door Noorwegen willen fietsen.

"Hele studentenhuizen, roeiploegen of disputen deden mee."

De roeivereniging zei eerder al overstelpt te zijn door het grote aantal reacties. "Hele studentenhuizen, roeiploegen of disputen deden mee. Het is heel leuk om te zien dat mensen samen meedoen", zo zei de 22-jarige Joëlla Schouwenaar eerder. Ze is een van de initiatiefneemsters van de actie. "Dit hadden we nooit durven dromen."

Iedereen kan zich aanmelden en een route uitkiezen vanaf 13 kilometer, maar er is er ook een van 200 kilometer. Er wordt gefietst in ploegjes of individueel.

