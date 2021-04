Martin heeft nu écht alle 255 McDonald’s-restaurants in Nederland bezocht

Martin heeft eindelijke het langgekoesterde bonnetje voor het plakboek (foto: Koen van den Boomen). vergroot

Eindelijk kan Martin Nijkamp (33) uit Best het van de daken schreeuwen. Hij heeft echt alle 255 McDonald’s-restaurants in Nederland bezocht. De laatste twee vestigingen bezocht hij woensdagmiddag. "De kroon op het werk!"

"Het was echt super! Heel erg mooi!", vertelt een dolenthousiaste Martin. De twee laatste locaties op zijn lijst waren dan ook niet gemakkelijk. Deze zitten namelijk achter de douane op Schiphol. Al eerder probeerde Martin deze te bezoeken, maar zijn vakantie werd geannuleerd. Een vliegticket kopen voor alleen de restaurants ging hem dan weer net een stapje te ver.

Met hulp van de luchthaven en McDonald's Nederland mocht hij er samen met zijn maat Koen toch heen, zonder vliegticket. "Dat doen we echt op hoge uitzondering", vertelt woordvoerder Eunice Koekkoek van de fastfoodketen.

"Ik ben er uiteindelijk nog twee uur bezig geweest."

Om vijf uur was het dan eindelijk zover. Martin: "Ik ben er uiteindelijk nog twee uur mee bezig geweest", lacht hij. "We kregen bezoekerspassen en moesten door de douane." Toch was het volgens hem zeker de moeite waard. "Het is een mijlpaal! Ik heb de bonnetjes!"

Al sinds begin 2018 is de man uit Best bezig met zijn unieke missie. Bij alle 255 vestigingen heeft hij iets gegeten. Ondanks dat, weegt hij 'achterin de zeventig' kilo. Bovendien heeft hij alle bonnetjes bewaard in een plakboek. De fanatiekeling heeft zelfs een uitgebreide administratie, waarin te zien is op welke datum hij waar geweest is.

Stiekem heeft Martin al drie vestigingen extra bezocht. Dat zit zo: in Uden en Delft is de McDonald's een paar honderd meter verhuisd. Daarom moest hij deze van zichzelf twee keer bezoeken. Bovendien brandde een vestiging in het Groningse Stadskanaal af, dus kan hij deze niet meer meetellen. Straks komt hij dus uit op een onofficieel totaal van 258 vestigingen.

“Het is zeker niet zo dat ik nu alle Burger Kings wil gaan bezoeken."

Eigenlijk had hij z’n gele droom al eerder willen waarmaken. Corona zorgde ervoor dat veel restaurants dicht gingen. Of het nu dan eindelijk klaar is? “Af is het natuurlijk nooit. Nieuwe vestigingen van McDonald's staan gepland”, vertelde Martin, toen hij maandag uitgebreid zijn verhaal deed bij Omroep Brabant. “Het is zeker niet zo dat ik nu alle Burger Kings wil gaan bezoeken."

Bekijk op de kaart welke filialen hij bezocht en klik op een locatie om te zien welke dag hij daar was. Of bekijk de kaart hier in volledig scherm.

