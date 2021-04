Nog geen kaartverkoop voor PSV - Heerenveen: 'Eerst toestemming'

PSV biedt nog geen kaartjes aan voor de thuiswedstrijd van komend weekend tegen sc Heerenveen. De club wacht op toestemming van de overheid. "Het is nog niet duidelijk of de fans opnieuw welkom zijn", laat de nummer 2 van de eredivisie weten. Volgens de Eindhovenaren komt het besluit op zijn vroegst donderdag. Ook RKC Waalwijk wacht nog op witte rook uit Den Haag.

Afgelopen zaterdag waren er 4000 bezoekers welkom in het Philips Stadion bij de wedstrijd tegen FC Groningen. De club hoopt, net als de andere thuisspelende clubs in de Eredivisie, dat dit nu opnieuw mag. Ook de KNVB hoopt zo snel mogelijk uitsluitsel van de overheid te krijgen.

Vermoedelijk valt dit weekeinde ook de beslissing over het kampioenschap. Ajax heeft aan een punt tegen Emmen genoeg om de titel officieel binnen te halen. Vanzelfsprekend wil de club dat bijzonder graag doen in aanwezigheid van fans, maar onduidelijk is of het gezien de huidige coronasituatie mag.

Afgelopen zaterdag was voor het eerst in ruim een half jaar weer een wedstrijd met publiek op de club. De wedstrijd maakte onderdeel uit van een reeks testevenementen.

Snel duidelijkheid

De KNVB hoopt nog steeds dat ook het komende weekeinde in beperkte mate publiek aanwezig kan zijn bij de wedstrijden in de Eredivisie."We verwachten op korte termijn wat te horen", zegt topman Gijs de Jong. "Met de toeschouwers erbij is een wedstrijd meteen honderd keer leuker. Dat vonden alle betrokkenen. Laten we hopen dat we op deze manier verder mogen."