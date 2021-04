Liefdadigheidsstichting verder in de problemen na miljoenenfraude

De Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) raakt verder in de problemen na de miljoenenfraude die eerder is ontdekt. De liefdadigheidsstichting uit Made raakt de speciale ANBI-status kwijt. Met een ANBI-status kunnen mensen die geld schenken aan een goed doel de gift eerder aftrekken van de belasting. Er loopt inmiddels ook een politieonderzoek.

De stichting MVI verzorgt goedkoop vervoer voor ouderen en minder validen. In november 2020 publiceerde Follow The Money een verhaal over de stichting, waarin bleek dat directeur Edwin Kock (50) zeker 1,5 miljoen euro van de stichting naar zichzelf had overgemaakt. De Belastingdienst heeft daarna met terugwerkende kracht de ANBI-status ingetrokken.