Seniorenvervoerder MVI is volgens de Belastingdienst geen goed doel meer

De Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) raakt nog verder in de problemen na de miljoenenfraude die eerder is ontdekt. De liefdadigheidsstichting uit Made die goedkoop vervoer verzorgt voor ouderen en mindervaliden is volgens de Belastingdienst geen goed doel meer. Dat betekent dat mensen die geld schenken aan de stichting die niet meer kunnen aftrekken van de belasting.

Agnes van der Straaten Geschreven door

De Belastingdienst heeft de zogenaamde ANBI-status ingetrokken waarmee ze goede doelen erkent. Er loopt inmiddels ook een politieonderzoek.

In november 2020 publiceerde Follow The Money een verhaal over de stichting, waaruit bleek dat directeur Edwin Kock (50) zeker 1,5 miljoen euro van de stichting naar zichzelf had overgemaakt. De Belastingdienst heeft daarna met terugwerkende kracht de ANBI-status ingetrokken.

Geld teruggevorderd

Ook crowdfunder OnePlanetCrowd, die 430.000 euro had overgemaakt voor de koop van bussen, heeft het geld versneld teruggevorderd. De bussen bleken van dat geld niet gekocht, maar geleased. De financiële gevolgen voor MVI zijn zo groot dat een oud-personeelslid naar de rechter is gestapt om zijn achterstallige provisie te krijgen, zo blijkt uit documenten die FTM in bezit heeft. De stichting moet de man bijna 10.000 euro betalen.

De financiële recherche van de politieregio Zeeland-West-Brabant doet onderzoek naar de fraude bij de stichting. Hoe het daarmee staat kunnen ze nog niet zeggen.

Bijna vijf ton aan steun ontvangen

Mobiliteit voor Iedereen heeft sinds de coronacrisis bijna niemand meer vervoerd, weet FTM. Ze hebben waarschijnlijk hun hoofd boven water gehouden met een kleine vijf ton aan overheidssteun.

Het hele verhaal over de problemen bij Mobiliteit voor Iedereen lees je op de site van Follow the Money.

Reactie stichting

Stichting MVI ‘betreurt het ten zeerste dat er opnieuw wordt gezocht naar misstanden binnen de stichting’. “Die berusten enkel op een persoonlijk geschil met een inmiddels vertrokken voormalig directielid in september 2020”, reageert voorman Edwin Kock in een schriftelijke reactie.

Volgens Kock heeft zijn stichting inmiddels openheid gegeven aan ‘interne en externe partijen’ over onder meer de financiën: “Inmiddels is door meerdere partijen vastgesteld dat er van de aantijgingen van diefstal of verduistering geen enkele sprake is. Waar nodig zijn aanpassingen gemaakt in processen en contracten, waarbij de richtlijnen opgesteld door Goede Doelen Nederland als leidraad hebben gediend.”

“Wel is vast komen te staan dat er in de periode 2018-2020 enorme groei heeft plaatsgevonden, waarbij de toen zittende directie niet in staat is gebleken de administratie van Stichting MVI te laten voldoen aan alle eisen die de ANBI stelt. Met name het in het juist formaat en tijdig aanleveren van de jaarcijfers waren van grote invloed op het stopzetten van de ANBI-status”, zegt Kock.

