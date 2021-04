Dronken man rijdt schutting kapot in Oudenbosch

Een dronken man heeft woensdagavond een schutting kapot gereden aan de Wilgenstraat in Oudenbosch. Volgens een ooggetuige ging hij er vervolgens vandoor.

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur. Een buurbewoner hield de auto vervolgens tegen aan de Bosschendijk omdat deze opvallend veel schade had.

De bestuurder is na controle door ambulancepersoneel aan de politie overgedragen. Na een blaastest werd hij aangehouden. Volgens een ooggetuige gebeurde dit na een korte worsteling met de politie. De man is naar een politiebureau gebracht. De wagen is weggetakeld.