Café René mag toch een terras op de openbare weg: 'Ik heb gedanst'

Zo zag het terras er vorig jaar uit vergroot

Het was even slikken toen René van den Berk vorige week te horen kreeg dat hij geen terras voor zijn Café René in Nuenen mocht neerzetten, maar nu kan hij weer lachen. Woensdagmiddag kreeg hij goed nieuws van wethouder Joep Pernot. “Hij liet mij weten dat B en W erover hadden gesproken en het terras op de openbare weg alsnog hadden goedgekeurd.”

Jade Smith Geschreven door

Eerder had de gemeente laten weten dat hij geen terras op het stukje weg voor zijn deur mocht plaatsen vanwege de verkeersveiligheid. Vorig jaar mocht dat nog wel. Nuenenaar Mandy van Hasselt startte daarop een petitie en haalde meer dan duizend handtekeningen op. “Ik ben zo blij dat ik weer open mag en heb een klein dansje gedaan”, lacht René.

Stiekem had hij er al op gerekend door de aandacht die hij kreeg door zijn Facebookbericht en de petitie van Mandy die hem heel wat lieve berichten opleverden. “Mensen vroegen of ze mij konden helpen, het was heel overweldigend die aandacht”, zegt René. Maar hij hoopte ook dat de gemeente toe zou geven aan zijn terras.

Verkeersveiligheid

“Ik ben zo blij dat ik weer open mag”, zegt René. Hij gaf vanuit blijdschap aan alle klanten een gratis rondje op het terras. “Hier moesten we op drinken en ik heb een klein dansje gedaan”, zegt René.

Wethouder Joep Pernot geeft aan dat de gemeente de horecaondernemers zoveel mogelijk dezelfde kansen wil geven. “Er waren geen strakke argumenten, dat het niet zou kunnen. De situatie is beoordeeld en we gunnen het de ondernemer. Vorig jaar is er ook niets ernstigs voorgevallen”, zegt wethouder Pernot.

Bloembakken en borden en René heeft een terras

René woont boven zijn café en keek donderdagochtend met een vrolijk gevoel uit zijn raam naar de weg. “De wethouder vertelde dat ze donderdag gaan proberen de borden en bloembakken te plaatsen, zodat ik mijn terras op de openbare weg kan neerzetten. Ik wacht af en hoop zo snel mogelijk het terras te kunnen openen”, zegt René.

Mocht de horeca weer helemaal opengaan, dan komt de vergunning van René voor het terras op de openbare weg te vervallen. “Tot die tijd, genieten we gewoon”, zegt René.

