Bouwers Brabantsedag opgelucht over afgelasting: 'Goed of helemaal niet'

Opnieuw geen theaterparade door de straten van Heeze deze zomer. Ook in 2021 ziet de organisatie zich genoodzaakt om het evenement af te gelasten. Een domper voor de bouwgroepen, maar niet geheel onverwacht. "Er zijn zoveel restricties en onzekerheden en je wil geen slap aftreksel", aldus Mary Bosmans van vriendenkring Schenkels.

Daar sluit Joost Haneveer van vriendenkring de Rooie Hoek zich bij aan. "We wilden niet kleiner en geen halve wagen. Goed of helemaal niet." Het werd dus dat laatste, een beslissing die velen al aan zagen komen. "Er is voornamelijk begrip voor de situatie, vorig jaar was het een hardere bom."

De Brabantsedag draait niet alleen om prachtige wagens, maar ook om saamhorigheid. Een belangrijke factor voor de bouwers volgens Bosmans. "Veel doen mee voor de gezelligheid: een biertje pakken tijdens het bouwen en bij de prijsuitreiking is er een groot feest. Leden gaven aan dat dat er wel echt bij hoort."

Zonder die bijkomstigheden zijn niet alle bouwers te enthousiasmeren en ook blijven de coronamaatregelen in de weg staan. "Deze beslissing geeft rust. Het neemt de onzekerheid weg. Mensen komen anders misschien niet bouwen omdat ze zich niet veilig voelen."

Het thema 'met verve' voor 2020 en 2021 lag in de schilderkunst. Of het thema nóg een jaar wordt doorgeschoven, of dat er een geheel nieuw thema komt voor 2022 is nog onduidelijk. Als het aan vriendenkring de Rooie Hoek ligt gooit de organisatie het over een nieuwe boeg. "De meningen zijn fiftyfifty in het dorp. Wij willen als groep graag een frisse start maken, maar er zijn ook groepen die dat zonde vinden van al het werk dat er al is ingestoken", aldus Joost.

Vriendenkring Schenkels valt inderdaad onder het andere kamp. "De themacommissie heeft al dingen gekocht en uitgeprobeerd, wij hopen daarom dat het thema meegenomen wordt. We hebben nog geen themamoeheid." Misschien wil de organisatie het thema over een paar jaar alsnog hergebruiken. Geen goed plan volgens Mary. "Als je dan nog een keer hetzelfde moet doen is het enthousiasme eruit."

"Toch een klein beetje saamhorigheidsgevoel deze zomer."

Om de Brabantsedagkoorts hoog te houden, bouwden de wagenbouwers vorig jaar miniatuurversies met LEGO. Of er in 2021 weer een alternatief komt, gaat de organisatie nog over in beraad. "Ik denk dat we niet weer wagens van LEGO gaan bouwen, dat zou afgezaagd zijn. Er is een werkgroep die kijkt wat er eventueel wel nog zou kunnen, voor toch een klein beetje saamhorigheidsgevoel deze zomer", vertelt Haneveer.

Ook Bosmans verwacht dat er wel een alternatief bedacht wordt. "Ik denk dat ze ook bang zijn dat mensen afhaken omdat ze een andere invulling van hun tijd vinden. De vaste kern zal echt wel blijven."

Joost ziet toch ook iets positiefs aan de afgelasting. "Het geeft iedereen de kans dat als het weer mag, om op vakantie te gaan en dagjes weg. Er wordt niet gebouwd, dus er hoeven geen keuzes gemaakt te worden."

