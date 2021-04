Elize en Harrie gaan in het eerste 3D-geprinte huis wonen

Wachten op privacy instellingen... Elize en Harrie zijn de eerste bewoners (foto: NOS). Volgende Vorige vergroot 1/2 Elize en Harrie zijn de eerste bewoners van het eerste 3D-geprinte huis in Eindhoven

Eindhoven heeft als eerste in Nederland een 3D-geprint huis van beton. De eerste bewoners, Elize en Harrie krijgen vrijdag de sleutel van dit unieke stulpje dat volledig met betonprinters is gemaakt. ''Het voelt als de verwondering die je als kind kon hebben voor het huisje van Hans en Grietje.''

Het 3D-geprinte huis is het eerste exemplaar in een serie van vijf geprinte woningen in de Eindhovense wijk Meerhoven. De woning is laagje voor laagje geprint in een fabriek in Eindhoven. Deze eerste variant heeft alleen een begane grond en heeft bijna honderd vierkante meter woonoppervlak. Vanwege de aparte vormen wordt het vergeleken met een zwerfkei of hunebed.

Het was een flinke uitdaging om het eerste huis te printen, maar het voldoet aan alle strenge bouwvoorschriften. Volgens onderzoek Theo Salet van de Technische Universiteit Eindhoven heeft het uiteindelijk grote voordelen: er kan in bijna elke vorm geprint worden, het kan snel en het is duurzamer.

"Elke woning is uniek."

Dat terwijl beton niet per se duurzaam is. "We gebruiken veel minder materiaal. Door heel gericht materiaal te leggen met een printer, leggen we het alleen neer op de plek waar we het echt nodig hebben."

Volgens de onderzoeker zou het een oplossing kunnen zijn voor de woningnood. "Door onze industriële manier van bouwen, kunnen we heel snel werken. Maar tegelijkertijd kunnen we ook op maat bouwen, dus elke woning is uniek.''

Maar zover is het nog niet. Voorlopig blijft het huis van Elize en Harrie eenzaam en alleen tussen de bomen in Meerhoven staan. Daar voelen zij zich nu al de koning te rijk. "Voor mij is het een verwondering die je vroeger als kind kon hebben voor een huisje, zoals dat van Hans en Grietje. Die verwondering heb ik wel als ik dit huis zie. Daar ben ik blij mee'', vertelt Elize.

De bouwers gaan binnenkort starten met het printen van huis nummer twee in de fabriek: een woning met twee verdiepingen. Uieindelijk moet het vijfde huis niet uit de fabriek, maar uit de 3D-betonprinter op locatie in Meerhoven rollen.

De geprinte huizen zijn onderdeel van 'project Milestone', een samenwerking tussen de Technische Universteit Eindhoven, de gemeente verhuurder Vesteda en drie bouw- en ingenieursbedrijven. Het eerste huis zou eigenlijk in 2019 klaar zijn, maar het werd dus twee jaar later.

Het geprinte huis heeft veel rondingen vergroot

Het eerste 3D-geprinte huis vergroot

