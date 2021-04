Peter en Kim worden opgeleid om 60 coronaprikken per uur te zetten

Peter van der Bom oefent het vaccineren (foto: Erik Peeters) vergroot

60 prikken per uur en dat twee of drie dagen per week. Kim Mahieu uit Bergen op Zoom en Peter van der Bom uit Standdaarbuiten draaien er hun hand niet voor om. De twee gaan binnenkort aan de slag als vaccinateur bij de GGD West-Brabant.

Kim en Peter maken deel uit van de 700 extra medewerkers die de komende weken worden opgeleid om de vaccinatiecampagne in de regio in goede banen te leiden. Naast extra prikkers gaat het ook om administratief en logistiek personeel.

Voor de opleidingen werkt de GGD samen met onderwijsinstelling Curio. Donderdag kreeg de eerste groep nieuwe medewerkers uitleg over de achtergrond van de vaccinatiecampagne en de werkwijze van de GGD.

Kim Mahieu werkt als revalidatieverpleegkundige voor kwetsbare ouderen bij zorginstelling Groenhuysen. Haar ‘bijbaan’ als vaccinateur gaat ze vooral in de weekenden doen. “Ik heb er heel veel zin in vooral om de zorg te ontlasten. In mijn werk heb ik veel ellende gezien. Mensen die heel erg ziek worden of overlijden. Dan is het fijn dat je kunt helpen.”

Peter van der Bom was jarenlang wijkverpleegkundige: “Ik ben met prepensioen maar ik wilde toch nog iets doen om dit virus weg te jagen.” Tijdens de instructie donderdag liet hij zien dat hij het prikken nog niet verleerd was. “Het is een basishandeling die je als verpleegkundige hebt geleerd en net zoals fietsen ook niet meer verleert”, legt hij uit.

“Dat gaat bij ons vanzelf, alsof je een boterham smeert”, vult zijn nieuwe collega Kim aan. “De protocollen en de details zijn net iets veranderd dus daar moeten we goed op letten. Gelukkig zijn de spuitjes hetzelfde gebleven en ook zijn de naaldjes nog even scherp als vroeger”, aldus Peter.

Peter en Kim gaan over een paar weken beginnen op een van de priklocaties in West-Brabant. “Zestig per uur? Dat moet lukken”, klinkt Kim overtuigd.

