Golfbanen weten niet of het terras open mag: 'Zit de hele dag op uitkijk'

Het terras van restaurant Dimples bleef leeg, tot frustratie van de uitbater en gasten (foto: Bas Geurtjens). vergroot

Het is voor de golfbanen in onze provincie onduidelijk of ze het terras nu wel of niet mogen openen. Woensdag moest de golfbaan in Best het terras op het laatste moment toch sluiten van de gemeente. Uit een rondgang van Omroep Brabant blijkt dat veel golfclubs toch hun terras hebben geopend. Ze wagen het erop.

Baanmanager Bas Geurtjens van Golf Best wilde dinsdagmiddag om twaalf uur zijn terras open gooien net als alle andere horecaondernemers. Alleen werd hij een halfuur voor tijd teruggefloten door de gemeente Best. Hij kon al het eten in de vuilnisbak gooien en tientallen reserveringen afbellen.

Een dag later is het terras nog altijd dicht, maar Geurtjens is strijdbaar. "We bereiden een officieel bezwaar voor en willen transparantie over hoe de gemeente Best tot deze beslissing is gekomen." Vrijdag heeft hij een gesprek met burgemeester Hans Ubachs.

'Zwabberend beleid'

"Golf heeft een status aparte omdat je op de baan goed afstand kan houden, daarom konden we eerder open. Nu mogen alle terrassen open en juist die van ons moeten dicht blijven", legt Geurtjens vol onbegrip uit. "Het is weer zwabberend beleid van de overheid." En hij is niet de enige die er zo over denkt.

"Wij zijn gewoon open met ons terras, het is mooi geweest zo", zegt een golfbaan in het midden van de provincie stellig. "Bij ons heeft gemeente het niet verboden, als ze dat wel doen, gaan we uiteraard dicht." Hij wil niet met zijn naam in de publiciteit om te voorkomen dat hij meteen dichtmoet.

Willekeur

De medewerker van de golfbaan merkt op dat hun terras exact dezelfde regels hanteert als een terras in een willekeurige binnenstad. "Het is gewoon een normaal terras en een volwaardige horecagelegenheid die toevallig naast een golfbaan ligt. Waarom zouden we dicht moeten?"

"Onze baan in een andere provincie, heeft wel expliciet te horen gekregen dat het terras dicht moet blijven." Die duidelijkheid is fijn, maar hij is het niet eens met het besluit. "En het lijkt echt willekeur omdat terrassen bij andere banen wel open mogen."

Toch open

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) schrijft op haar website dat er in Nederland twintig golfbanen van de gemeente toestemming hebben gekregen om het terras toch te openen. Tien hebben er juist te horen gekregen dat ze dicht moeten blijven. Onduidelijk is of het ook om Brabantse golfbanen gaat.

Tijdens het veiligheidsberaad, het overleg met alle burgemeesters van de veiligheidsregio's, heeft minister Grapperhaus gezegd dat er voor golfbanen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alle horecagelegenheden op of bij sportaccommodaties blijven voor nu dicht. De handhaving daarvan ligt bij de gemeentes, laten twee Brabantse veiligheidsregio's weten.

'Op de uitkijk'

"Ik heb woensdag de hele dag op de uitkijk gezeten of handhaving kwam", vertelt een eigenaresse van een golfbaan in het westen van de provincie. Ook zij wil niet bij naam worden genoemd. "Het is absurd, al helemaal omdat mensen hier nu voor de deur ongecontroleerd napraten na het golfen", ook al handhaaft ze er wel op.

Dorine Daemen van Golfbaan Stippelberg in Bakel houdt het gewoon bij een take-away. "De coronacijfers liegen er niet om op dit moment, al denk ik dat we wel veilig het terras kunnen openen bij ons." Wat haar betreft is de minister duidelijk geweest, maar ze hoopt 11 mei alsnog haar te terras te mogen openen.

