Motorclublid afgetuigd tijdens uitvaart: Klaas Otto vrijgesproken

Klaas Otto is vrijdag vrijgesproken van het aftuigen van een motorclublid in een bos bij Bergen op Zoom. Drie andere mannen zijn wél veroordeeld. Ze sloegen een kameraad van No Surrender het ziekenhuis in. De rechtbank sprak van 'zwaar geweld' en noemde het 'respectloos' omdat het tijdens een uitvaart gebeurde.

De gewelddadige mishandeling was begin mei 2016 in Bergen op Zoom tijdens de uitvaart van de vader van een prominent clublid. Klaas Otto (53) was oprichter en jarenlang een van de kopstukken van de motorclub.

Maar dat jaar is hij uit de club gestapt. Foto's lijken dat te bevestigen want hij droeg geen motorjack meer. Hij was wél een van de kistdragers.

Bos

Na de mis in de Gertrudiskerk gingen honderden mensen naar de begraafplaats aan de Mastendreef. Tijdens de plechtigheid op de begraafplaats namen vier clubleden hun kameraad mee. Op een afgelegen bospad sloegen ze hem bewusteloos. Hij liep meerdere botbreuken op.

Koffietafel

Na de begrafenis dook het slachtoffer zwaargewond op tijdens de koffietafel in een horecazaak aan de Antwerpsestraatweg. Getuigen zagen hem in een stoel zitten. Hij moest vervolgens mee naar het clubhuis in Eindhoven. Kort daarna meldde hij zich in het ziekenhuis.

'Ongelukje'

In het ziekenhuis kreeg hij bezoek van een groep clubleden. Die dwongen hem een berichtje te plaatsen op Facebook met de mededeling dat hij een ongeluk had gehad met de motor. Maar het slachtoffer deed toch aangifte.

De politie pakte vier mannen op. Pas veel later werd Klaas Otto ook verdachte maar vanaf het begin leek het bewijs wel heel dun. Op de zitting werd duidelijk dat er eigenlijk geen enkel bewijs is. De officier van justitie vroeg dan ook zelf al om vrijspraak. Tegen de andere vier mannen werden wel celstraffen tot vier jaar geëist.

Vrijspraak voor ontvoering

Belangrijk bewijs bestaat uit camerabeelden bij de begraafplaats en in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank staat het vast dat vier mannen met het slachtoffer meegingen naar een bospad om hem zwaar te mishandelen. Maar tegen één van de vier was er te weinig bewijs. Daarom kregen drie van hen celstraffen tot 2,5 jaar.

Ze zijn alle vier wel vrijgesproken van ontvoering. De rechters zagen geen enkel bewijs dat Otto opdrachtgever was of er bij was toen het clublid werd afgetuigd. Bij het voorlezen van het vonnis vrijdagochtend waren geen verdachten aanwezig, alleen advocaten luisterden mee.

Deze rechtszaak is voorlopig het laatste proces met Otto. Vorig jaar was dat nog anders en is hij veroordeeld voor onder meer beïnvloeding van getuigen en het leiden van No Surrender. Ook zijn zogenoemde kaalplukproces begon. Justitie vordert een paar miljoen misdaadwinst. Er komen nog wel hoger beroepszaken.

