Advocaat die agent aanreed en zijn vriendin mishandelde, moet stoppen

De auto van de advocaat na het incident met een agent (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties).

Een advocaat uit Veghel, die een praktijk runt in Eindhoven, mag zijn werk niet meer doen. Dit komt door een uitspraak van het hof van discipline. De man heeft gedrag vertoond dat een advocaat onwaardig is en het vertrouwen in de advocatuur schaadt, zo bepaalde het hof. Het komt zelden voor in ons land dat een advocaat, zoals dat officieel heet, van het tableau wordt geschrapt.

Het gaat om de man die in december 2019 met zijn auto inreed op een agent. Het was volgens het hof niet de eerste keer dat hij aanhouding door de politie probeerde te voorkomen. Ook kwam hij in opspraak door mishandeling van zijn toenmalige vriendin.

Voorwaardelijke schorsing

Het hof neemt het de advocaat ook kwalijk dat hij op het moment dat hij een van de delicten pleegde een voorwaardelijke schorsing boven het hoofd had hangen. Het hof weegt verder mee dat de raadsman gedurende de juridische procedure die tot deze uitspraak heeft geleid, blijft verwijzen naar omstandigheden waaraan hij naar eigen zeggen zelf geen schuld heeft.

De zaak tegen de advocaat was aanhangig gemaakt door Jan Frederik Schnitzler, de deken van de orde van advocaten in Oost-Brabant.

