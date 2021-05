Coronanieuws: aantal patiënten in ziekenhuizen daalt eindelijk weer

10.56

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is teleurgesteld dat de dierenparken op 11 mei toch nog dicht moeten blijven. Het kabinet besloot zaterdagochtend dat opening, gezien het aantal ziekenhuisopnames, nog te vroeg is voor verdere versoepelingen. Directeur Wineke Schoo van de NVD baalt: "We kunnen het bezoek op onze locaties goed reguleren. En we bieden juist ruimte aan de mensen waar dat het hardst nodig is, in volle steden et cetera."