Coronanieuws: Frans Bauer en Mariska hebben corona, parken week later open

05.33

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar tegen het advies van professionele inkopers in extra mondkapjes en andere beschermingsmiddelen besteld. De voorraad is daardoor opgelopen tot boven de twee miljard stuks, terwijl er nu amper vraag is en de houdbaarheid van de spullen beperkt is, is te lezen in de Volkskrant. Het ministerie heeft inmiddels elf magazijnen vol beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes, maar ook schorten, handschoenen, spatbrillen en jassen.