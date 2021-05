Vrees voor drie doden bij brand in Werkendam, eerste lichaam gevonden

Wachten op privacy instellingen... Er komt veel rook vrij bij de brand (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Uitslaande brand in appartement in Werkendam

De Veiligheidsregio vreest dat er zondagochtend drie mensen om het leven zijn gekomen bij de uitslaande brand die uitbrak in het appartement aan de Beatrixhaven in Werkendam. De slachtoffers zouden arbeidsmigranten zijn. De brandweer is de verdieping aan het stutten. Als dat is gebeurd, kunnen brandweerlieden naar binnen om de slachtoffers te zoeken.

Het vuur brak rond acht uur uit. Meerdere hulpdiensten werden vervolgens ingeschakeld, onder meer een ambulance, een traumaheli, diverse brandweerwagens en twee blusboten. Aan het begin van de middag zag de brandweer een lichaam in het afgebrande appartement. Door de hitte en het gevaar van instorting kan het lichaam nog niet worden geborgen.

Verwoest

In eerste instantie werd gemeld dat er niemand in het appartement was toen het vuur ontdekt werd, maar rond negen uur meldde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat er wellicht toch mensen aanwezig zouden zijn geweest. Een gezin dat in een aangrenzend huis verbleef, kon om acht uur bijtijds naar buiten komen.

Het appartement waar de brand uitbrak, is verwoest. Het appartement bevindt zich boven een timmer- en interieurbedrijf in de scheepsbouwbranche. Daar wordt met veel hout gewerkt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

