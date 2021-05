Slachtoffers van brand komen uit Litouwen: verslagenheid bij bedrijf

1/2 De drie slachtoffers die zondag omkwamen bij de brand in een appartement boven een timmer- en interieurbedrijf in Werkendam komen alle drie uit Litouwen.

De drie slachtoffers die zondag omkwamen bij de brand in een appartement boven een timmer- en interieurbedrijf in Werkendam komen alle drie uit Litouwen. Dat vertelt directeur Dick Hoogendoorn van het gelijknamige bedrijf maandagochtend tegen Omroep Brabant. De slachtoffers werkten voor een bedrijf waarmee Hoogendoorn al lange tijd samenwerkt, zo zei hij.

Maandagochtend kwamen alle medewerkers van het bedrijf samen om stil te staan bij de slachtoffers. Er heerste volgens directeur Hoogendoorn uiteraard grote verslagenheid. Hij betuigde zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers. Hij proefde ook 'veel wilskracht' bij iedereen om door te gaan. "We komen hier zeker uit", zo stelde de directeur vastberaden.

De oorzaak van de brand is volgens de directeur nog niet duidelijk. Maandag zal de recherche hier verder onderzoek naar doen. De brand heeft grote gevolgen voor het bedrijf waar honderddertig mensen werken. De kantoren en een deel van de werkplaats liepen grote schade op.

De drie slachtoffers woonden in het appartement waar de brand is ontstaan. Omdat het gaat om arbeidsmigranten wordt er al gauw gezegd dat er dan wel wat mis zal zijn geweest met de huisvesting. Dit spreekt Hoogendoorn maandagochtend nadrukkelijk tegen: "De huisvesting was heel goed. Ze hadden een prachtig huis met heel veel ruimte. Daar heeft het zeker niet aan gelegen."