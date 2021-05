Ook derde lichaam gevonden in uitgebrand appartement in Werkendam

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. vergroot

In het appartement in Werkendam dat zondag door een grote brand werd getroffen is nog een derde lichaam gevonden. Eerder op de avond waren in het appartement al twee lichamen gevonden. Er werd al uitgegaan van drie slachtoffers, allen bewoners van het pand. Het derde slachtoffer werd met behulp van een speurhond gevonden.

Het politieonderzoek naar de oorzaak van de brand gaat nog verder. De politie vermoedt dat er geen slachtoffers meer in het appartement zijn, maar doorzoekt maandag het appartement nog een keer. Dat liet een politiewoordvoerder zondagavond weten. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. De brand in het appartement brak zondagochtend rond acht uur uit.

Mogelijk zijn de slachtoffers buitenlandse arbeidskrachten, maar de politie kan dit nog niet bevestigen. Ze worden ingezet door een bedrijf, dat samenwerkt met de Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en Interieurbouw aan de Beatrixhaven in Werkendam, waarboven het appartement was gevestigd.

