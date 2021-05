Vader ontvoerde zijn zoontje (8) naar Spanje: 5 jaar celstraf geëist

De jongen werd in Barcelona teruggevonden (fragment uit filmpje van Spaanse politie). vergroot

Een vader die in 2018 zijn achtjarige zoontje in Eindhoven ontvoerde en meenam naar Barcelona heeft maandag vijf jaar celstraf horen eisen voor de rechtbank in Breda. Ook zou hij een contactverbod van vijf jaar voor zijn zoontje en de moeder van het kind moeten krijgen.

De verdachte beweert dat hij handelde uit pure wanhoop. "Hij is niet veilig bij zijn moeder, dat is de reden dat ik hem meenam.” De vader voelt zich niet gehoord door de rechters en instanties als jeugdzorg. “Het maakt niet uit wat ik zeg of doe, ik word toch niet geloofd”, snikt hij.

Aan de ontvoering in Eindhoven in juni 2018 gaat een hele geschiedenis vooraf. De rechter blikt met verdachte Da S. terug op 2012, toen hij aangifte deed van mishandeling en bedreiging door de moeder van zijn zoon. Zij werd veroordeeld voor het maken van steekbewegingen met een mes. “Met het kind in mijn armen”, reageert Da S. duidelijk geëmotioneerd. Een gebeurtenis met enorme impact op de vader. “Ik vind niet dat zij de zorg moet hebben.”

“Sluit me maar op, zorg dat mijn kind veilig is, dan ben ik ook tevreden.”

Pas zes jaar later, in 2018, werd de vrouw veroordeeld. Lang had João de hoop dat daardoor de voogdij niet meer bij haar zou liggen. Dat gebeurde niet. Da S. verklaart dat dat hij daarom zijn zoon meenam naar België. “Ik probeerde dingen te bedenken en doen zodat mensen hun ogen zouden openen.” Het plan om enkel met zijn zoon ergens anders een nieuw leven op te bouwen was er volgens hem niet. “Sluit me maar op, zorg dat mijn kind veilig is, dan ben ik ook tevreden.”

De toen achtjarige jongen werd uiteindelijk gevonden in een appartement in Barcelona. Met behulp van een 'Special Security Task Force' werd hij samen met zijn oom uit het huis gehaald. Vader João bleef lange tijd spoorloos, maar werd twee weken voor de zitting toch opgepakt op een vakantiepark in Oosterhout.

De man heeft een flink strafblad en werd daardoor als vuurwapengevaarlijk gezien. “In het verleden heb ik slechte shit gedaan, maar dat wil niet zeggen dat ik een slechte vader ben.” De kritische houding van de rechters irriteert Da S. “Het voelt alsof jullie mij en hun willen straffen voor het veilig stellen en houden van mijn kind”, zegt hij met tranen in zijn ogen.

"Meneer is duidelijk te ver gegaan."

Naast de vader staan ook zijn nieuwe vriendin en een neef terecht. Zij worden verdacht geholpen te hebben bij de ontvoering. Zijn vriendin geeft toe dat ze contact had met Da S. en hielp met verschillende hand- en spandiensten, maar zegt dat ze dat niet deed om hem uit handen van de politie te houden.

Neef C. zegt dat hij niet bij de ontvoering in Eindhoven betrokken was, maar was wel een tijd bij zijn neefje in Barcelona. “We voetbalden met zijn drieën en ik probeerde thuisles te geven.” Hij zou volgens het Openbaar Ministerie geholpen hebben om de verdachte uit handen van de politie te houden, onder meer door vakantiehuisjes te boeken onder een valse naam.

De officier van justitie denkt dat het drietal al langer bezig was de ontvoering voor te bereiden. Zij ziet genoeg bewijs dat beiden medeplichtig zijn aan de ontvoering en is niet onder de indruk van het geëmotioneerd verhaal van Da S. "Een verhaal heeft altijd twee kanten, maar meneer is duidelijk te ver gegaan."

Ze eist daarom vijf jaar gevangenisstraf én een contactverbod van vijf jaar met moeder en zoon. Neef C. moet volgens haar drie jaar opgesloten worden voor zijn medeplichtigheid en tegen de vriendin eist de officier een maximale taakstraf van 240 uur.

