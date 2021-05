Vuilniszakken opentrekken om adressen van afvaldumpers te vinden

Wachten op privacy instellingen... Wethouder Rik Thijs trapte de campagne af (foto: Rogier van Son) Volgende Vorige vergroot 1/2 Wethouder Rik Tijs doorzoekt vuilniszakken om adressen van de afvaldumpers te achterhalen

Wie zijn of haar afval wel eens naast een ondergrondse container in Eindhoven dumpt, is gewaarschuwd. De gemeente trekt vanaf deze week bijgezette vuilniszakken open en deelt boetes uit van 125 euro per zak. Verantwoordelijk wethouder Rik Thijs trapte maandag de handhavingsactie af. Hij wroette zelf met zijn handen door het afval op zoek naar adresgegevens. ''Het is nu een vies klusje, maar moet je nagaan als dit in de zomer een paar dagen ligt.''

De zakken die illegaal bij ondergrondse afvalcontainers worden gezet, zijn een groot probleem in Eindhoven. Vorig jaar werd er tussen de 1400 en 1500 ton aan afval rondom de ondergrondse containers gedumpt. De kosten voor het opruimen zijn voor de gemeente: ruim 300.000 euro het afgelopen jaar.

Reden voor de gemeente om zelf op te treden tegen de afvaldumpers. Handhavers kunnen vanaf nu zakken opentrekken en leegschudden. Vinden ze adresgegevens van de vervuiler? Dan volgt een boete van 125 euro per zak.

''Dit is nu een vies klusje, maar het is natuurlijk veel viezer voor de mensen die in deze wijken wonen waarin dit voor de deur ligt te rotten.''

Eindhovenaren kunnen met een speciale app melding maken van illegaal gedumpt afval. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er 7000 meldingen binnen bij de gemeente Eindhoven. In heel 2020 waren dat er 17.000.

''In negentig procent van de gevallen is er geen storing en is de container ook niet vol.''

Volgens de wethouder is handhaven en boetes uitdelen het laatste redmiddel. ''Mensen moeten echt beseffen: de stad schoonhouden doen we samen. In negentig procent van deze gevallen is er geen storing en is de container ook niet vol. Dus dat smoesje werkt ook niet meer.''

De gemeente trof eerder al andere maatregelen om het afvalprobleem op te lossen. Zo rijdt er elke dag een extra vuilniswagen rond. Die haalt bij de populaire dumpplekken al het afval op. Ook zijn er nieuwe stickers, in het Nederlands en Engels, op de containers geplakt. Maar deze maatregelen bleken niet dé oplossing voor het probleem.

De actie van maandag leverde in totaal negentig kilo aan afval én vier adressen op. Die vier huishoudens krijgen allemaal een boete van 125 euro.

