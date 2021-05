Opnieuw ‘staakstraat’ in Eindhoven voor een betere cao in metaalsector

De coronaproof 'staakstraat' bij het Parktheater in Eindhoven (foto: Rogier van Son). vergroot

Donderdag en vrijdag is er in Eindhoven weer een estafettestaking uitgeroepen voor werknemers in de metaalsector. Zij voeren samen met CNV Vakmensen en FNV Metaal actie voor een betere cao Metalektro. Werknemers van onder meer VDL en ASML hebben al aangekondigd het werk neer te leggen.

Op het parkeerterrein bij het Parktheater is weer een zogeheten ‘staakstraat’ ingericht. Op die manier kan er coronaproof worden gestaakt. Actievoerders die zich hebben geregistreerd als staker kunnen met hun auto door de ‘staakstraat’ rijden.

In januari was er al een drukbezochte staking in de regio Eindhoven. De bonden hebben in de omgeving van Eindhoven werknemers van ongeveer zestig bedrijven opgeroepen het werk neer te leggen. Bij de staking in januari werd het werk in de metaalsector massaal neergelegd.

