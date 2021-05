Massale mishandeling in Den Bosch: 23 verdachten bekend, nog 2 te gaan

Een groep van zo’n 25 jongeren struint op vrijdagavond 30 oktober van het vorig jaar rond halftwaalf door het centrum van Den Bosch. Korte tijd later worden vier vrienden mishandeld. Inmiddels hebben 23 verdachten zich gemeld bij de politie. Twee verdachten lopen nog vrij rond. Wie herkent deze twee verdachten die maandagavond te zien zijn in Bureau Brabant?

De groep jongeren loopt op de bewuste avond door de Kerkstraat in Den Bosch. In de straat loopt ook een groep van vier jongeren. De grote groep achtervolgt deze jongeren. Kort daarna worden ze mishandeld. Op verschillende plekken slaan en schoppen ze de slachtoffers. Die houden er geen zwaar letsel aan over, maar de impact van de mishandeling is groot.