Actie voor verwoeste skibaan in Uden levert al bijna 30.000 euro op

De doneeractie voor skibaan De Schans in Uden, waar ruim twee weken geleden hoogstwaarschijnlijk brand werd gesticht, heeft 29.500 euro opgeleverd. Dat meldt de vereniging aan Omroep Brabant. "De laatste paar dagen is het tempo omlaag gegaan, maar er druppelt nog wat binnen."

Het geld dat op die manier wordt verzameld, steekt de club in het herstel van de schade. De actie loopt nog steeds. "We laten ‘m nog gewoon openstaan", zegt Arno Mertens, voorzitter van de club. "De actie kost geen geld. We doen alles immers in eigen beheer."