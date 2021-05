Geen Bevrijdingsfestivals, dus maken 500 artiesten samen een videoclip

Wachten op privacy instellingen... Anneke van Gierbergen bij opname van clip bevrijdingsfestival Volgende Vorige vergroot 1/2 Grootste Brabantse rockband maakt clip voor Bevrijdingsdag

Dit jaar opnieuw geen Bevrijdingsfestivals, maar een megaband die deels digitaal en deels fysiek samenspeelt voor de vrijheid. Honderden muzikanten, spelen: 'Iedereen is van de wereld' van The Scene. Maandag waren er opnames voor de clip op de Pettelaarse Schans in Den Bosch.

"Ik ben blij dat we weer eens keer buiten mogen spelen", zegt Bjorn van de Doelen lachend als hij het grote lege veld op loopt. Dit is het terrein waar normaal duizenden mensen bij elkaar komen om op 5 mei de vrijheid te vieren. Midden op het veld staan een drumstel, een orgel een wat gitaarversterkers. Als decor brandt er de vrijheidsvlam, die ook tijdens het Bevrijdingsfestival zou branden, maar verder is het leeg. Verschillende cameramensen rennen op het grote veld heen en weer.

De inspiratie van het project komt van het Italiaanse project Rockin’1000 waarbij 1000 muzikanten samen één lied spelen. In eerste instantie was dan ook het idee om honderden mensen samen te brengen op de Pettelaarse Schans om live op te treden. Door de geldende maatregelen bleek dit niet mogelijk en is dit plan omgevormd naar een deels fysieke en deels digitale uitvoering", vertelt Ivo Cooymans, programmeur bij Bevrijdingsfestival Brabant.

"Alle mensen die op de wereld wonen, moeten er samen in vrijheid wat van maken."

“We hadden hoop dat we met zo’n 500 muzikanten samen konden komen op De Pettelaars Schans, maar uiteindelijk leek ons dat onverantwoord. Dat aantal hebben we nu teruggeschroefd naar maximaal 60 live muzikanten op verschillende locaties. De rest van 500 koppige band wordt gevormd door thuisrockers die met video-inzendingen deelnemen aan het project.

Zangeres Anneke van Giersbergen is er wel in levende lijve bij. Anneke stond in het verleden vaker op het podium van het bevrijdingsfestival. "Het is een vreemd gevoel, maar we gaan iets heel moois doen vandaag", zegt ze. Het nummer van de Scene heeft voor haar ook een bijzondere betekenis als het gaat om vrijheid. "Alle mensen die op de wereld wonen, moeten er samen in vrijheid wat van maken. Die tekst is van alle tijden", zegt ze lachend.

De clip die dus wordt samengesteld uit allerlei opnames gaat op Bevrijdingsdag in première en is dan ook bij Omroep Brabant te zien.

