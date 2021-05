Wegvluchtende bestuurder op de A58 probeerde politieauto te rammen

Wachten op privacy instellingen... Agenten bekijken de auto (foto: Tom van der Put/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto van de weg na achtervolging over A58

De auto die zaterdagnacht na een politieachtervolging in de sloot belandde, had eerder geprobeerd een politieauto te rammen. De vluchtende bestuurder is uiteindelijk in de bosjes langs de weg gevonden, zo meldt de politie.

Janneke Bosch Geschreven door

De Franse BMW negeerde een volgteken van de politie, die de wagen wilde controleren. In plaats daarvan ging de bestuurder er op hoge snelheid vandoor. De politiewagen zette de achtervolging in.

Politieauto rammen

Die ging over de A16 en de A58. Onderweg probeerde de verdachte een aantal keer om de politieauto te rammen. De tocht eindigde bij Bavel waar de bestuurder al spookrijdend de A27 op reed. Daar raakte hij de macht over het stuur kwijt.

De auto belandde in de sloot en de bestuurder vluchtte weg. Met politiehonden en met een helikopter is naar de man gezocht. Die bleek zich onder de bosjes verstopt te hebben. Hij is opgepakt. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten, die zijn in ieder geval niet gevonden.

Voorgeleid

De man wordt verdacht van onder meer poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en rijden onder invloed van drugs. De rechter-commissaris bepaalt dinsdag of hij langer vast blijft zitten.

