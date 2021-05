Litouwse media hebben veel vragen over fatale brand in Werkendam

Er komt veel rook vrij bij de brand (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het nieuws over de drie doden bij de brand van afgelopen weekend in Werkendam heeft Litouwen bereikt. Verschillende Litouwse media melden de brand in een appartement boven een timmer- en interieurbedrijf Hoogendoorn aan de Beatrixhaven. De Litouwse tv-zender TV3 noemt de brand 'een tragedie'.

De drie slachtoffers komen volgens directeur Dick Hoogendoorn uit het Oost-Europese land. De mannen zouden allemaal een gezin achterlaten.

De Litouwse nieuwswebsite Lrytas spreekt over een 'enorme brand'. De site Delfi omschrijft het nieuws als 'vreselijk'.

Woonomstandigheden

Meerdere Litouwse media werpen de vraag op of de woon- en arbeidsomstandigheden van de slachtoffers wel goed waren. Ook in de reacties op de artikelen vragen inwoners van het land zich dat af.

Eerder zei directeur Hoogendoorn dat er niets mis was met de woonplek van de mannen. Ook de gemeente Altena bevestigt aan Omroep Brabant dat de woonomstandigheden altijd goed in orde zijn geweest.

Volgens de LRT, de publieke omroep van Litouwen, zou de Litouwse ambassade in Nederland hebben gemeld dat is vastgesteld wie de slachtoffers zijn. De Nederlandse politie ontkent dit bericht.

Identiteit moeilijk te achterhalen

"Het identificeren van de lichamen kan nog wel even duren", aldus een woordvoerder van de politie Midden- en West-Brabant. "Je kunt je voorstellen dat na zo'n grote brand de identiteit moeilijker is te achterhalen."

De identiteit van de slachtoffers kan bijvoorbeeld officieel worden vastgesteld aan de hand van het gebit. "Maar we weten niet of dat lukt", stelt de woordvoerder. "Zo niet, dan moeten wij de identiteit vaststellen aan de hand van DNA en daar hebben we familieleden voor nodig."

Ook is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Dat wordt onderzocht.

