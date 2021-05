Coronaweekcijfers in Brabant redelijk stabiel: 9451 nieuwe meldingen

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant ligt iets lager dan vorige week. Waar het RIVM toen 9917 meldingen binnenkreeg, waren dat er de afgelopen zeven dagen 9451. Wel lieten veel minder mensen zich testen. Dat komt waarschijnlijk door het begin van de meivakantie, meldt het RIVM.

Vooral onder kinderen werd veel minder getest dan voorgaande weken. Dat komt vermoedelijk door gesloten scholen. Als in een klas iemand positief test op het coronavirus moet de rest in quarantaine. Als ze na vijf dagen negatief testen mogen ze op school weer lessen volgen. Onder jongeren tussen 18 en 24 jaar zijn relatief gezien de meeste besmettingen ontdekt. Dat aantal stijgt al weken.

Ziekenhuisbezetting hoog, maar stabiel

De situatie in de Brabantse ziekenhuizen is sinds twee weken redelijk stabiel. Dat wil zeggen: de instroom van nieuwe coronapatiënten en de ziekenhuisbezetting blijft hoog, maar de snelle stijging is eruit. Er liggen zo'n 400 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 120 op de intensive care. Dat zijn er ongeveer even veel als tijdens de eerste coronagolf van het voorjaar in 2020.