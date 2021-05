Ouderen met dementie mochten helemaal niet in Vere Domi wonen

vergroot

De vier ouderen met dementie, die vrijdag op stel en sprong Vere Domi in Goirle moesten verlaten omdat de brandveiligheid niet in orde was, hadden daar volgens de gemeente helemaal niet mogen wonen. Het bestemmingsplan staat dat niet toe en bovendien stonden er geen bewoners ingeschreven op het adres. Opmerkelijk genoeg heeft de Goirlese wethouder Marijo Immink het huis voor ouderen met dementie en Parkinson op 26 april nog feestelijk geopend.

De gemeente gaf vrijdagmiddag initiatiefneemster Sabine Kleiren mondeling de opdracht dat de ouderen het huis aan de Poppelseweg binnen drie uur moesten verlaten. Volgens de brandweer is de brandveiligheid in het recent geopende huis niet op orde en is het er niet veilig voor de bewoners.

Nader onderzoek van de gemeente heeft nu uitgewezen dat niet alleen de brandveiligheid tekortschiet, maar dat ook het bestemmingsplan niet toestaat dat de ouderen er wonen. "Het is een bedrijfswoning op een industrieterrein, die alleen bewoond mag worden door iemand die ook een relatie heeft met een daar gevestigd bedrijf", legt een woordvoerster van de gemeente uit.

"We weten nog niet of dat opgelost kan worden. Maar voor de ouderen, die daar nu niet meer mogen wonen, hebben we andere passende plekken waar ze kunnen worden opgevangen."

"Het is heel jammer dat de brandveiligheid boven alles gaat."

"Ik vind het heel vervelend dat er iets niet klopt", reageert initiatiefneemster Sabine Kleiren. "We zijn hier met heel veel oprechte bedoelingen begonnen en willen juist de ouderen en hun familie helpen. Het pand leent zich heel goed voor zorg aan dit soort ouderen. Het is heel jammer dat de brandveiligheid boven alles gaat en dat de verzorging van de ouderen daaraan ondergeschikt is", vertelt Sabine verder.

"We zijn bij Vere Domi een verlengstuk van de mantelzorgers en niet een grootschalige zorginstelling, die aan allerlei voorwaarden moet voldoen." Een bewoonster die nu tijdelijk bij haar dochter woont is volgens Sabine overstuur en huilt veel. "Dat kan toch niet de bedoeling zijn voor een 92-jarige", stelt Sabine. "Ik hoop nog steeds dat we er met de burgemeester uit kunnen komen."

