3,5 jaar cel voor schietpartij op parkeerterrein in Roosendaal

Een man die op in juli 2020 een bekende van hem meerdere keren in de benen schoot, moet 3,5 jaar de cel in. De dader, die geen vaste woon -of verblijfsplaats heeft, had ruzie met een toen 23-jarige man uit Roosendaal. Het slachtoffer sloeg hem in zijn gezicht, daarna pakte de dader een pistool.

Malini Witlox Geschreven door

Bij een parkeerplaats op de Nispenseweg loste hij 's avonds drie kogels, terwijl beiden in beweging waren. Over de details van de ruzie, zijn de dader en zijn slachtoffer het niet eens. Zo stelt de dader dat hij eerst een waarschuwingsschot in de lucht loste.

Omstanders

Het slachtoffer werd twee keer in zijn benen geraakt. Omstanders verleenden eerste hulp.

Volgens de advocaat van de man werd van zo dichtbij op de benen geschoten, dat er geen kans op overlijden was.

Poging tot doodslag kon niet worden bewezen, al waren er vooraf wel dreigende berichten via WhatsApp verstuurd. Dat de man een wapen mee naar de confrontatie nam, was volgens de rechter ook niet genoeg.

Wel is bewezen dat 'de dader de kans heeft aanvaard' dat zijn slachtoffer kon overlijden. De kogels hadden ook op een andere plek in het lichaam terecht kunnen komen volgens de rechter, zeker omdat beiden bewogen.

