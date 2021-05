Rob Kemps verrast door Franse versie van Snollebollekes-hit Links Rechts

Rob Kemps (foto: Talpa/William Rutten). vergroot

Rob Kemps van Snollebollekes klapperde even met zijn oren toen hij opeens een Franse versie te horen kreeg van zijn bekende hit Links Rechts. Dat gebeurde in een nieuwe aflevering van de PodBast, de podcast van Bastiaan Meijer waarin hij bekende en succesvolle Nederlanders vragen stelt over hun weg naar de top.

Julia Meijer Geschreven door

De 35-jarige Kemps heeft in eerdere interviews al gedeeld dat hij een groot liefhebber van Frankrijk is. Als 23-jarige ging hij naar Parijs om de taal te leren en naar chansons te luisteren. "Ik heb toen een keer een nummer van Jacques Brel op de radio gehoord en dat was echt een openbaring!"

À droite, à gauche!

De zanger van Snollebollekes was blij verrast tijdens de podcast, die sinds donderdag online staat, toen hij de Franstalige versie van zijn welbekende nummer Links Rechts hoorde. Het is gezongen door Machteld van der Gaag. "Ja, ik vind dit echt heel vet", lacht de zanger bij het zien van de videoclip. "Dit is wel een hit hoor!"

Wachten op privacy instellingen...

De Slimste Mens

De zanger is plots een stuk meer in het nieuws door zijn enthousiaste deelname aan De Slimste Mens. Ook in de podcast wordt hem gevraagd wat voor reacties hij kreeg na het winnen van de finale. “Toen kreeg ik in een keer complimenten omdat ik was zoals ik was”, deelt Rob.

“En toen dacht ik, dat streelt mijn ego ook wel een beetje, daar doe ik dus echt geen moeite voor.” De winnaar van De Slimste Mens kreeg enorm veel complimenten over zijn persoonlijkheid tijdens de show. “Als jullie dat leuk vinden, nou dan heb ik geluk, want zo ben ik namelijk!”

Een nieuw tv-avontuur

In maart mocht de zanger een nieuwe functie aan zijn cv toevoegen. Hij gaat in het najaar namelijk aan de slag als presentator van de nieuwe kennisquiz The Wheel bij SBS6. “Ik ben super trots en blij dat ik dit mag gaan doen", zei de zanger eerder hierover.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.