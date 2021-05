300 mensen bijeen voor overleden Jayden (12): 'Hij had het zo gewild'

Mensen leggen bloemen neer voor de omgekomen Jayden (foto: Eva de Schipper). vergroot

Zeker driehonderd mensen zijn woensdagmiddag bijeengekomen in Tilburg om Jayden te herdenken. De 12-jarige jongen kwam dinsdag om het leven bij een ongeluk in Tilburg. De ouders van Jayden zijn er ook. Ze kijken snikkend toe terwijl mensen op hen afstappen om condoleances over te brengen.

"Alles mag gefilmd worden, dat had Jayden zo gewild", vertellen zijn ouders tegen onze verslaggever. "Hij was gek op aandacht."

Veel kinderen

Via sociale media is woensdag opgeroepen om Jayden te herdenken. Hier wordt massaal gehoor aan gegeven. Onder de bloemleggers zijn ook veel kinderen.

Ze omhelzen elkaar en leggen allemaal iets neer op de steeds groter wordende stapel bloemen. Zo worden er knuffels, kaarsjes en tekeningen achtergelaten. Een groepje meisjes laat een bos rode hartjesballon op in de lucht.

Fataal ongeluk

Het ongeluk gebeurde dinsdag om vijf uur 's middags op de plek waar de Broekhovenseweg en de Ringbaan-Zuid elkaar kruisen. Jayden is later die dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De bestuurder van de auto, een man van 34 uit Tilburg, is dinsdagavond kort gehoord door de politie en mocht toen naar huis. Er was volgens politie geen aanleiding om hem als verdachte aan te houden. Hij wordt later nog wel uitgebreider gehoord.

