Festivals gaan door met voorbereiding, ondanks risico's van garantiefonds

De meeste muziekfestivals die na 1 juli op de agenda staan, gaan voorlopig door met de voorbereidingen, ondanks de onduidelijkheid rondom het garantiefonds voor evenementen. Dat laten verschillende festivalorganisatoren weten. "Het is een heel groot risico. Maar uiteindelijk moet je die stip op de horizon zetten voor jezelf en je bedrijf. En we hebben wel weer zin in een feestje", zegt Jochem van Pelt van First Vision.

De overheid komt met een garantiefonds voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021. Dankzij dat fonds moet het voor de meeste evenementen mogelijk worden om toch te kunnen starten met organiseren. Mocht een evenement namelijk toch niet door kunnen gaan vanwege coronamaatregelen, dan krijgen organisaties een deel van hun geld terug. Maar er heerst onder organisatoren nog veel onduidelijkheid over de precieze voorwaarden van dit fonds.

"We weten nog niet hoe dat fonds voor ons uitpakt. Of we er aanspraak op kunnen maken of niet. En er zitten best wat haken en ogen aan", zegt Van Pelt. Hij is de eigenaar van First Vision, dat festivals als Lakedance (in Best), Sneakerz in de Stad (Eindhoven) en Winter Park Festival (Best) organiseert. "We zouden ons daar deze week voor kunnen aanmelden, maar dat is uitgesteld. De precieze uitwerking moet eerst duidelijk zijn."

"Het blijft een onzeker traject."

Desondanks zijn deze festivals volgens Van Pelt al begonnen met de organisatie. Lakedance, dat plaatsvindt in augustus, is zelfs al uitverkocht. "We wachten niet op de uitwerking. Organisatoren moeten nu dingen op poten gaan zetten, anders halen we het gewoon niet."

Ook volgens Johan Dortmans van evenementencollectief Front of House (o.a. Paaspop en Paperclip Festival) worden de meeste voorbereidingen al getroffen voor de festivals die na 1 juli op de agenda staan. "Maar het blijft een onzeker traject waar we in zitten. Het is geen makkelijke opgave om met zo veel onzekerheid alles definitief te maken."

Festivals als Paaspop (Schijndel), Decibel Outdoor (Hilvarenbeek) en Masters of Hardcore (Den Bosch) gaan ook door en hebben de kaartverkoop zelfs al gestart. "Vooralsnog staan alle seinen op groen. We willen graag een Paaspop in 2021", legt Jasper van de Wouw uit. Joost Mutsaers van Parkfeest Oosterhout kijkt ook hoopvol naar deze zomer: "We zijn optimistisch dat het door kan gaan. We zijn al druk bezig met de organisatie."

"Organisatoren moeten bekijken of ze die klap kunnen opvangen."

Maar het plannen van een evenement dat mogelijk niet door kan gaan, brengt veel risico's met zich mee. Van Pelt: "Zoals ik het nu lees krijg je van dat fonds tachtig procent van je kosten vergoed als het niet door kan gaan. Die andere twintig procent moet je zelf betalen. Dat betekent dat je als organisator na een heel seizoen verlies dan opnieuw een enorm verlies lijdt. Je moet dan dus bekijken of je die klap kan opvangen."

Het grootste probleem waar festivals nu vooral tegenaan lopen, is het inhuren van personeel. "Het personeel is natuurlijk tijdelijk ander werk gaan zoeken. Maar die willen nu weten of ze hun agenda moeten vrijhouden voor de festivals, of dat ze ergens anders aan de slag moeten gaan", zegt Van Pelt.

"Risico's blijven er altijd."

Desondanks kiezen de organisatoren voor de risico's. "Iedereen is wel voorzichtig, maar risico's blijven er altijd. Ook in een normaal festival seizoen. Als ondernemer kies je ervoor om sommige risico's te nemen", zegt Dortmans van Front of House.

Niet alle evenementen durven het risico dit jaar te nemen. Zo verplaatsen onder meer WiSH Outdoor (Beek en Donk), 7th Sunday (Erp), Woo Hah (Tilburg), Intents Festival (Oisterwijk) en Dominator Festival (Eersel) naar volgend jaar. Ook Breda Live, Breda Barst en het culturele evenement Brabantsedag in Heeze lieten onlangs weten dit jaar niet door te gaan, omdat er nog te veel onzekerheid is over wat er deze zomer al kan. Corso Zundert wacht tot eind mei voordat het een knoop doorhakt.

