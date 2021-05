Wegrestaurant In 't Groene Woud aan de N65 vecht voor zijn toekomst

Wachten op privacy instellingen... Ton Pijnenburg en zijn vrouw Ellen van Leusden voor hun restaurant (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Onzeker toekomst voor wegrestaurant In 't Groene Woud in Vught

Als de restaurants na corona weer open mogen, is de toekomst voor het bekende wegrestaurant In 't Groene Woud aan de N65 bij Helvoirt verre van rooskleurig. Door de ombouwplannen van de weg wordt het restaurant slecht bereikbaar. "Ik heb er slapeloze nachten van", zegt eigenaar Ton Pijnenburg.

"Mijn opa en oma zijn op deze plek ooit een herberg begonnen en Koningin Wilhelmina is hier ook nog geweest. Ik heb het allemaal zelf opnieuw opgebouwd en ben er dag een nacht mee bezig", vertelt Ton. Met zijn vrouw Ellen van Leusden zit hij voor het raam in het restaurant en samen zien ze het verkeer op de N65 voorbijrijden.

In 't Groene Woud langs de N65 bij Helvoirt (foto: Jan Peels) vergroot

Terwijl andere restaurants niet konden wachten om vorige week woensdag hun terras weer te openen, is het voor de deur van 'In 't Groene Woud' nog helemaal leeg. "We vinden het nog niet veilig en bovendien kost het te veel om het terras te openen. Als ik de hele keuken aan moet zetten kost me dat drie keer zoveel aan stroom en het is heel onzeker of er wel iemand komt", zegt Ton.

"De coronamaatregelen hebben al ruim twee ton van ons spaargeld gekost"

"We zitten net te ver van de bewoonde wereld om afhaalmaaltijden te maken. Onze gasten zijn over het algemeen wat ouder, die kennen ons niet van het afhalen. Die willen gewoon lekker binnen een scholfilet eten", vult Ellen aan.

"Door corona hebben we heel veel zelf moeten opeten, anders moesten we het weggooien. Ik ben behoorlijk aangekomen het afgelopen jaar", vertelt Ton. "Aan de andere kant hebben de coronamaatregelen al ruim twee ton van ons spaargeld gekost, in dat opzicht ben ik dus lichter geworden".

"We zijn totaal van slag."

Als de coronabeperkingen voorbij zijn, staat er een volgend probleem voor de deur. De N65 wordt omgebouwd en de toegangsweg naar het restaurant vanuit de richting Tilburg verdwijnt in de plannen. "Ik heb er slapeloze nachten van", vertelt Ton.

Zijn vrouw Ellen pakt ondertussen twee grote kaarten waarop de toekomstige plannen zijn ingetekend. "We zijn bij de Raad van State geweest, maar het lijkt erop dat Rijkswaterstaat, de provincie en de Gemeente Vught willen vasthouden aan de plannen zoals die er nu liggen. Wel is er een uitspraak van de voorzieningenrechter dat er voorlopig niks mag gebeuren dat onomkeerbaar is", legt Ton uit.

"We hebben een alternatieve oplossing laten maken, maar daar willen ze niks van weten. Dat doet me heel veel pijn, want ik ben er dag en nacht mee bezig." Een goede bereikbaarheid, een aansluiting op de N65, is voor ons essentieel. Zelfs de fiets- en wandelvoorzieningen voor onze deur verdwijnen. Wij zijn totaal van slag", verzucht een teleurgestelde Ton Pijnenburg.

