Eindelijk hulp voor schapenhouder Hans: 'Ik heb mijn vakantie al geboekt'

Wachten op privacy instellingen... Carolien valt af en toe in voor schapenhouder Hans (foto: Collin Beijk) De schapen staan veilig tussen de netten (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige vergroot 1/3 Schaapsherder beschermt zijn schapen samen met 20 vrijwilligers.

Ze zijn er bijna allemaal klaar voor, de twintig vrijwilligers die Hans van Lieshout gaan helpen met zijn schapenkudde in Sterksel. Al twintig jaar grazen zijn ooien en lammetjes op De Pan, maar sinds de komst van de wolf naar Brabant heeft hij er veel meer werk en zorgen aan. Teveel, en dus had hij dringend hulp nodig.

Een oproep op Facebook leverde de schapenhouder begin dit jaar tientallen reacties op. Veel vrijwilligers wilden hem helpen en ervoor zorgen dat zijn kudde op De Pan in Sterksel kon blijven grazen. Door de komst van de wolf was dat namelijk niet zo vanzelfsprekend meer.

Het roofdier sloeg al zeven keer toe bij de kudde van Hans. Gevolg: zes dode schapen en één gewond dier. "Hij gaat niet weg en omdat de wolf beschermd is, mogen we hem ook niet afschieten, dus we moeten ermee leren leven." Al zijn loslopende honden volgens hem een bijna net zo'n groot probleem.

Wolvennetten

Van mei tot en met september brengt Hans zijn ooien en lammetjes elke avond naar een met wolvennetten afgezet stuk heide. Het is niet groot, maar het beschermt zijn kudde wel. "De schapen kunnen er niet uit en de wolf kan er niet in", zegt hij terwijl hij de stroom op de netten zet.

's Ochtends gaat de schaapsherder terug naar De Pan om de kudde weer uit het afgezette stuk te halen zodat ze vrij op de heide kunnen grazen. 's Avonds gaat hij in het natuurgebied weer op zoek naar zijn schapen en dat dag in, dag uit. "Dat is niet vol te houden, ik kan nooit op vakantie of een avondje weg."

Appgroep

Voor het gemak heeft Hans een appgroep gemaakt waarin alle vrijwilligers zitten. Dat is niet alleen makkelijk communiceren, maar ook handig in geval van nood, als de wolf weer in de buurt is bijvoorbeeld.

De wolf was te zien met een warmtebeeldcamera. vergroot

De beelden liegen er niet om. Op een warmtebeeldcamera is duidelijk te zien hoe de wolf over de heide uitkijkt in Sterksel en ook achter de kudde van Hans aangaat. Hiermee kwam er na bijna twintig jaar een einde aan het onbezorgd, vrij grazen van zijn schaapskudde.

Vrijwilligersploeg

Hans overwoog om te stoppen als hij niet snel hulp zou vinden, maar dat bleek niet nodig. Uit de tientallen reacties die hij kreeg, selecteerde hij twintig vrijwilligers. Zij halen volgens een rooster de kudde elke avond binnen en laten de dieren 's ochtends weer vrij. Het kost een uurtje, maar wel elke ochtend en avond.

vergroot

Deze avond krijgt een vrijwilliger uit Soerendonk met zijn kinderen uitleg over hoe de schapen binnengehaald worden. "Het is niet zo heel moeilijk. Je pakt het voer, rammelt ermee en ze volgen vanzelf", vertelt de schapenhouder met een lach. De kinderen zijn kleiner dan de schapen, maar worden braaf gevolgd.

"Sommige vrijwilligers hebben al geheel zelfstandig de kudde binnengebracht, anderen onder begeleiding, dus dat komt goed", zegt Hans zichtbaar tevreden als de kudde weer binnen de netten staat. "Ik heb mijn vakantie alvast geboekt", vertelt hij met een grote grijns, "want dat was al even geleden".

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.