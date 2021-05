Hoe leuk een dagje dierentuin ook is, testen willen we niet

Wachten op privacy instellingen... Toen mochten we nog wel naar Beekse Bergen (foto: archief). Volgende Vorige vergroot 1/2 Naar de dierentuin willen mensen graag, testen hebben sommigen ervoor over

Libéma, het bedrijf achter Beekse Bergen, Dierenrijk in Mierlo, ZooParc Overloon en Autrotron in Rosmalen, wil de dierenparken open, het liefst zonder testen. En ook de musea zien testen voor het bezoek niet zitten. Ze vinden sneltesten niet nodig en het kost te veel tijd, zegt de Museumvereniging. Toch houdt het kabinet er vooralsnog aan vast. Waarom hebben we zoveel weerstand tegen dat preventief testen?

Fieke Nobel Geschreven door

Dirk Lips, directeur van Libéma, schrijft in een brief aan het demissionaire kabinet dat hij graag wil dat de parken snel open gaan, zonder testen. Onderzoeksbureau Markteffect heeft voor LIbéma onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat slechts een kleine minderheid naar de teststraat wil voor een bezoek aan de dierentuin. Een deel van de abonnementhouders zou zelfs hun abonnement opzeggen, als testen verplicht wordt.

De lezers van Omroep Brabant zitten er ook niet op te wachten. De stemmers op onze poll zijn overduidelijk na meer dan drieduizend reacties. Meer dan negentig procent wacht liever met een uitje tot ze zonder test welkom zijn. Iets minder dan acht procent wil wel testen, waarvan twee procent zegt dat ze zelf wel willen maar dat ze het hun kinderen niet aan willen doen.

De Efteling merkte tijdens een fieldlab-evenement al dat niet veel mensen zich wilde laten testen voor een bezoek aan het park. Het onderzoek dat daar tijdens het testevent gedaan zou worden, kon niet doorgaan omdat te weinig mensen zich hadden gemeld. Vierduizend abonnementhouders wilden de Efteling bezoeken na een test, achtduizend waren er nodig om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

Waarom niet?

Massapsycholoog Hans van der Sande: "De voordelen van testen wegen niet op tegen de nadelen." De Tweede Kamer wil dat de testen gratis worden, maar het kabinet wil wel dat een eigen bijdrage van 7,50 euro betaald wordt. Dat is een hobbel, volgens Van der Sande. "Als je uitje een tientje kost, ben je nu dus bijna het dubbele kwijt."

Daar komt bij dat als we echt een testsamenleving in gaan, het niet bij één test zal blijven. "Als je op zaterdag naar het café wil, op zondag iets wil bezoeken en op woensdag nog ergens heen wil, moet je drie keer in de week naar de teststraat."

Van der Sande is helder: "Ik denk dat het een teken van het gezond verstand van de Nederlander is dat we dit niet willen." Het nadeel is te groot voor een te klein pleziertje.

Uitleg

De overheid is er niet in geslaagd goed uit te leggen waarom die testen nodig zijn, zegt Van der Sande. "Je moet twee dagen van tevoren zo'n test afnemen maar in de tussentijd kun je ook alweer besmet raken."

Ook heeft de massapsycholoog het idee dat het dalende vertrouwen in het coronabeleid van het kabinet ervoor zorgt dat mensen niet willen testen voor toegang. "Men aarzelt, ze willen dat het beleid duidelijk is. Dat dit niet zo is, maakt dat mensen ontevreden zijn."

Beekse Bergen wil juist graag helpen bij een ander deel van het coronabeleid: afstand houden. Want door de dierentuinen open te laten gaan, worden natuurgebieden en parken ontzien, zegt de Libéma-directeur.

