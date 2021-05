Wachten op privacy instellingen... Zo wil de Beekse Bergen weer open. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo wil Beekse Bergen open zonder bezoekers te testen

Beekse Bergen kan prima open om de drukte met mooi weer te spreiden, vindt Libéma. Dat bedrijft beheert naast de Beekse Bergen Dierenrijk in Mierlo, ZooParc Overloon en Autotron in Rosmalen. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen waardoor de dierentuinen veilig open kunnen, zegt Libema. Testen is daarom niet nodig. Verslaggever Jan Waalen bekeek in de Beekse Bergen hoe de bezoeker dan binnenkomt.

Fieke Nobel Geschreven door

Dirk Lips, directeur van Libéma, overhandigde vrijdag een brief aan demissionair minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur waarin hij schrijft dat ze open kunnen. Hij wil eraan bijdragen dat mensen die buiten vertier zoeken gespreid worden. De minister reageerde voorzichtig: "We zien dat het niet makkelijk is." Ze vertelde dat het kabinet steeds afweegt wat er kan en wat mogelijk is.

